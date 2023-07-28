На похорони доведеться відкладати з юності: в Росії стрімко ростуть ціни

Не дивлячись на те, що Москва досі каже про позитивний вплив санкцій на економіку, самі росіяни в шоці від зростання цін. Тепер жителям Росії доведеться обирати: купити м'ясо чи Но-шпу.

Інфляція в Росії продовжується

Зазвичай ціна підвищується на дефіцитний, але потрібний товар. Як не дивно, в Росії це труни та процедура кремації.

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Доведеться росіянам також і потерпіти головний біль, адже ціна на Но-шпу зросла на 40%. Також відбулося подорожчання на топові туристичні тури до Середньої Азії. Відтепер середньостатистичному жителю Москви доведеться викласти на 45% більше за квитки до Таджикистану.

Російські ЗМІ пояснили, що підвищення цін на похорони пов'язане з подорожчанням пиломатеріалів, з яких роблять труни. Звичайно, забезпечити певне фінансове забезпечення могло б страхування життя. Однак, вартість страхового поліса "ОСАГО" тепер також виросла – на 34%

Товари на які в Росії виросла ціна найбільше:

34% – смартфони;

29% – авіаперельоти економклас формату;

28% – оренда індивідуального банківського сейфа;

27% – шкільні зошити;

26% – поїздки на відпочинок до Туреччини.

Не дивлячись на значні подорожчання, Кремль і далі наголошує на економічному зростанні Росії.

У Росії забирають гроші

Розвинені країни продовжують виводити капітал з Росії. З початку повномасштабного вторгнення об'єми втрат склали 253 мільярдів доларів, це 13% від загального ВВП країни-агресора. Масова частка з цих коштів – 239 мільярди доларів були виведені у 2022 році.

Під час світової кризи 2008 року відтік закордонного капіталу з Росії був набагато менший, ніж після початку повномасштабного вторгнення.

Як не дивно, саме політика керманича Росії – Путіна доведе її до фінансового краху. Адже продовження війни значно послаблює фінансові можливості Кремля.