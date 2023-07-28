На похорони доведеться відкладати з юності: в Росії стрімко ростуть ціни
Не дивлячись на те, що Москва досі каже про позитивний вплив санкцій на економіку, самі росіяни в шоці від зростання цін. Тепер жителям Росії доведеться обирати: купити м'ясо чи Но-шпу.
Інфляція в Росії продовжується
Зазвичай ціна підвищується на дефіцитний, але потрібний товар. Як не дивно, в Росії це труни та процедура кремації.
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Доведеться росіянам також і потерпіти головний біль, адже ціна на Но-шпу зросла на 40%. Також відбулося подорожчання на топові туристичні тури до Середньої Азії. Відтепер середньостатистичному жителю Москви доведеться викласти на 45% більше за квитки до Таджикистану.
Російські ЗМІ пояснили, що підвищення цін на похорони пов'язане з подорожчанням пиломатеріалів, з яких роблять труни. Звичайно, забезпечити певне фінансове забезпечення могло б страхування життя. Однак, вартість страхового поліса "ОСАГО" тепер також виросла – на 34%
Товари на які в Росії виросла ціна найбільше:
- 34% – смартфони;
- 29% – авіаперельоти економклас формату;
- 28% – оренда індивідуального банківського сейфа;
- 27% – шкільні зошити;
- 26% – поїздки на відпочинок до Туреччини.
Не дивлячись на значні подорожчання, Кремль і далі наголошує на економічному зростанні Росії.
У Росії забирають гроші
Розвинені країни продовжують виводити капітал з Росії. З початку повномасштабного вторгнення об'єми втрат склали 253 мільярдів доларів, це 13% від загального ВВП країни-агресора. Масова частка з цих коштів – 239 мільярди доларів були виведені у 2022 році.Зауважте! Під час світової кризи 2008 року відтік закордонного капіталу з Росії був набагато менший, ніж після початку повномасштабного вторгнення.
Як не дивно, саме політика керманича Росії – Путіна доведе її до фінансового краху. Адже продовження війни значно послаблює фінансові можливості Кремля.