Инфляция в России продолжается

Обычно цена повышается на дефицитный, но нужный товар. Как ни странно, в России это гробы и процедура кремации.

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Придется россиянам также и потерпеть головные боли, ведь цена на Но-шпу выросла на 40%. Также произошло подорожание на топовые туристические туры в Среднюю Азию. Теперь среднестатистическому жителю Москвы придется выложить на 45% больше за билет в Таджикистан.

Российские СМИ объяснили, что повышение цен на похороны связано с подорожанием пиломатериалов, из которых производят гробы. Конечно, обеспечить определенное финансовое обеспечение могло бы страхование жизни. Однако стоимость страхового полиса "ОСАГО" теперь также выросла - на 34%.

Товары на которые в России выросла цена больше всего:

34% – смартфоны;

29% – авиаперелеты экономкласса формата;

28% – аренда индивидуального банковского сейфа;

27% – школьные тетради;

26% – поездки на отдых в Турцию.

Несмотря на значительные удорожания, Кремль и дальше отмечает экономический рост России.

У России забирают деньги

Развитые страны продолжают выводить капитал из России. С начала полномасштабного вторжения объемы потерь составили 253 миллиарда долларов, это 13% от общего ВВП страны-агрессора. Массовая доля из этих средств – 239 миллиардов долларов были выведены в 2022 году.

Заметьте! Во время мирового кризиса 2008 года отток зарубежного капитала из России был намного меньше, чем после начала полномасштабного вторжения.

Как ни странно, именно политика вождя России – Путина доведет ее до финансового краха. Ведь продолжение войны значительно ослабляет финансовые возможности Кремля.