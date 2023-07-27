20 июля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против "Юнистрома" и еще нескольких российских кредитных организаций. Банки Армении, Грузии и Кыргызстана сразу отказались работать с платежной системой, но этот список еще далеко не исчерпывающий.

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Молдова отказалась от "Юнистрим"

Крупнейшие банки Молдовы – MAIB, Moldindconbank и Victoriabank – приостановили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим". Сообщается, что решение принято на неопределенный срок.

Также о прекращении работы с российскими платежными системами сообщили NM и Fincombank. По словам представителей финансовых учреждений, причиной стали санкции США, бороться с которыми на стороне оккупантов никто не желает.

Также известно, что банки Молдовы полностью самостоятельно стали отказываться и от других российских платежных систем. В частности, во многих банках больше не работает Contact, некоторые финучреждения прекратили поддержку системы "Золотая корона".

Следовательно, можно констатировать, что санкции США стали болезненным ударом по оккупантам, ведь они не смогут совершать денежные переводы даже в "дружественные" страны.