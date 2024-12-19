Подвійні пенсійні виплати: як українцям отримати більше грошей у 2025 році

Українські пенсіонери можуть отримувати подвійні виплати у 2025 році. Для цього люди похилого віку мають відповідати певним критеріям.

Як пенсіонерам отримати дві пенсії у 2025 році

Для отримання двох пенсій одразу, пенсіонери повинні мати статус людини з інвалідністю, передає 24 канал з посиланням на Департамент соціального захисту населення.

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Повний перелік осіб, які отримають виплати, мають такий вигляд:

люди похилого віку з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 2361,00 гривень.

українці з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1888,80 гривень.

пенсіонери з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1416,60 гривень.

Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними або через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача, – йдеться у дописі.

Зверніть увагу! Особи з інвалідністю з дитинства мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соцдопомоги.