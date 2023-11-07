Як подати показники лічильника: 5 дієвих способів

Після початку повномасштабного вторгнення, компанія "Нафтогаз" стала постачальником останньої надії. Тепер цей регулятор обслуговує 98% українських споживачів.

Як фіксувати показники лічильника

Показники лічильника споживачам "Нафтогазу" потрібно подавати щомісячно з 1 до 5 числа. Для того аби зафіксувати коректні дані необхідно записати число без урахування значень червоним кольором і цифр після коми.

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Оскільки деякі компанії збанкрутували, їх обов'язки виконує "Нафтогаз". Йдеться про регуляторів, які належать до цих регіональних філій газмереж:

Харківська;

Миколаївська;

Київська;

Криворізька;

Івано-Франківська;

Дніпровська;

Житомирська;

Хмельницька;

Вінницька;

Львівська;

Сумська;

Кропивницька.

Також до цього переліку увійшли "Волиньгаз", "Чернігівгаз", та "Черкасигаз". Клієнти вказаних компаній мають розширені терміни подачі даних: з 28 по 5 число. Як можуть зафіксувати показники лічильника споживачі цих регуляторів:

через SMS, за номером 4647;

у особистому кабінеті на сайті gas.ua;

у чат-боті від компанії gas.ua у телеграмі, месенджері та вайбері;

за телефоном, номери гарячої лінії: 098-300-2-888; 066-300-2-888; 093-300-2-888.

через оператора, який може завітати за вашою адресою.

Чи буде зростання тарифів на газ

Попри побоювання українців, зростання тарифів на деякі ЖКП не відбуватиметься, принаймні до кінця опалювального сезону. Спочатку про незмінність ціни на газ заявив голова "Нафтогазу" – Олексій Чернишов. Потім цю інформацію підтвердив уряд.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що протягом опалювального сезону ціни на газ будуть "заморожені". У "Нафтогазу" вартість кубометра складає – 7,96 гривні. Тарифи інших регуляторів: