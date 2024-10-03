Лишилося 3 дні: ще можна встигнути подати показники газу
3 жовтня 2024, 10:21Читать новость на русском
Джерело:НАК "Нафтогаз України"
В українців лишилося 3 дні, щоб передати показники лічильників газу. Якщо цього не зробити, можна отримати неправильні суми у платіжках.
Передати показники лічильників газу
НАК "Нафтогаз України" нагадав споживачам, що показники лічильників газу треба передавати щомісяця з 28 числа кожного місяця по 5 число включно. Навіть, якщо газом не користуються, це все одно потрібно робити, адже регулятор може почати нараховувати у платіжки середні показники.
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Подати показники можна так:
- чат-боти GASUA в Viber або Telegram;
- на сайті Нафтогаз — без реєстрації або в особистому кабінеті;
- SMS на номер 4647;
- контакт-центр: 066−300−2−888 (Vodafone), 098−300−2−888 (Kyivstar), 093−300−2−888 (Lifecell).
Зауважте! Тариф на газ у понад 90% українців становить 7,96 гривні за кубометр.