Показники лічильників газу: як правильно передати

Деякі українці можуть помилково передавати показники своїх лічильників газу старими способами. Проте нині методи змінилися й усе потрібно робити правильно, аби не потім не переплачувати.

Як передавати показники через "Газмережі"

Передавати показники через сайт "104.ua" більше не потрібно, адже тепер це можна зробити в особистому кабінеті компанії онлайн-ресурсу "Газмережі".

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Зробити це можна з будь-якого пристрою, натиснувши відповідну вкладку. Також на сайті можна:

перевірити стан рахунку;

дізнатися про тарифи;

вивчити історію споживання та розрахунків;

заплатити за розподіл газу.

Як подати показники через "Нафтогаз"

Через сервіси "Нафтогазу" можна подати показники лічильників, якщо особа користується саме його послугами. Також ними можуть скористатися клієнти облгазів, які він контролює та філій "Газмережі".

Це можна зробити у такі способи:

без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;

в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";

за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;

SMS-повідомленням на номер 4647.

Також можна зателефонувати на номери:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

Показники лічильників газу необхідно подавати з 1 по 5 число щомісяця. При подачі важливо не забути вказати свій номер особового рахунку.