Як подавати дані з лічильника води

Показники лічильника води треба подавати до 28 числа кожного місяця. Передати їх можна у такі способи:

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В особистому кабінеті.

На сайті.

За допомогою Viber-бота.

За номером контакт-центру (044) 202-0202;

За допомогою Telegram-бота у додатку.

У Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).

Записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Нагадаємо! Протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону має бути проведена повірка лічильників. Її може ініціювати як сам споживач, так і постачальник.

Тарифи на воду

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не змінилися протягом минулого року.