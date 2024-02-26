Як подавати дані з лічильника води

Показники лічильника води треба подавати до 28 числа кожного місяця. Передати їх можна у такі способи:

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  • В особистому кабінеті.
  • На сайті.
  • За допомогою Viber-бота.
  • За номером контакт-центру (044) 202-0202;
  • За допомогою Telegram-бота у додатку.
  • У Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).
  • Записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Тарифи на воду

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не змінилися протягом минулого року.