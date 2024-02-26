Как подавать данные со счетчика воды
Показания счетчика воды надо подавать до 28 числа каждого месяца. Передать их можно следующими способами:
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- В личном кабинете.
- На сайте.
- С помощью Viber-бота.
- По номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- С помощью Telegram-бота в приложении.
- В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ).
- Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Тарифы на воду
Цены на централизованное водоснабжение и водоотведение не изменились в течение прошлого года.