Как подавать данные со счетчика воды

Показания счетчика воды надо подавать до 28 числа каждого месяца. Передать их можно следующими способами:

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  • В личном кабинете.
  • На сайте.
  • С помощью Viber-бота.
  • По номеру контакт-центра (044) 202-0202;
  • С помощью Telegram-бота в приложении.
  • В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ).
  • Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Тарифы на воду

Цены на централизованное водоснабжение и водоотведение не изменились в течение прошлого года.