Как подавать данные со счетчика воды

Показания счетчика воды надо подавать до 28 числа каждого месяца. Передать их можно следующими способами:

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В личном кабинете.

На сайте.

С помощью Viber-бота.

По номеру контакт-центра (044) 202-0202;

С помощью Telegram-бота в приложении.

В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ).

Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Напомним! В течение трех месяцев после завершения отопительного сезона должна быть проведена поверка счетчиков. Ее может инициировать как сам потребитель, так и поставщик.

Тарифы на воду

Цены на централизованное водоснабжение и водоотведение не изменились в течение прошлого года.