Встигнути до кінця листопада: коли потрібно подавати показники лічильника води

20 листопада 2023, 16:56
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Щомісяця потрібно подавати показники лічильників води для свого постачальника. Якщо цього не робити вчасно, у платіжках можна отримати неправильні суми.

Коли подавати показники лічильників води

Показники лічильників води потрібно подавати щомісяця до 28 числа. Зробити це можна через у такі способи:

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  •  в особистому кабінеті;
  • на сайті;
  • за допомогою Viber-бота;
  • за номером контакт-центру (044) 202-0202;
  • за допомогою Telegram-бота у додатку;
  • у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
  • записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Який тариф на воду

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення відрізняється у кожній області, адже єдиного постачальника ресурсу в Україні немає.

 

Мапа: Юлія Поскробок, 24 Канал. Створено за допомогою Datawrapper

Як зекономити на воді

Експертка з ЖКГ Кристина Ненно дала для 24 Каналу декілька порад, як можна зменшити платіжку за воду. Серед них:

  • правильну машинку варто завантажувати повністю, аби зекономити електроенергію;
  • щільно закривайте усі крани вдома;
  • перевірте справність сантехніки, аби та не протікала і ви не втратили воду просто так;
  • скоротіть час прийому душу та ванни хоча б на кілька хвилин;
  • економте воду, коли використовуєте її в побуті, наприклад, під час миття посуду;
  • встановіть крани з розпилювачем, які використовують значно менше води;
  • за можливості, купуйте економну сантехніку, до прикладу, унітаз із двома режимами зливу.

Як економити воду / Інфографіка 24 Каналу

 

 

Автор: Тетяна Стельмах