Коли подавати показники лічильників води

Показники лічильників води потрібно подавати щомісяця до 28 числа. Зробити це можна через у такі способи:

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в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за номером контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Який тариф на воду

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення відрізняється у кожній області, адже єдиного постачальника ресурсу в Україні немає.

Мапа: Юлія Поскробок, 24 Канал. Створено за допомогою Datawrapper

Як зекономити на воді

Експертка з ЖКГ Кристина Ненно дала для 24 Каналу декілька порад, як можна зменшити платіжку за воду. Серед них:

правильну машинку варто завантажувати повністю, аби зекономити електроенергію;

щільно закривайте усі крани вдома;

перевірте справність сантехніки, аби та не протікала і ви не втратили воду просто так;

скоротіть час прийому душу та ванни хоча б на кілька хвилин;

економте воду, коли використовуєте її в побуті, наприклад, під час миття посуду;

встановіть крани з розпилювачем, які використовують значно менше води;

за можливості, купуйте економну сантехніку, до прикладу, унітаз із двома режимами зливу.

Як економити воду / Інфографіка 24 Каналу