Коли подавати показники лічильників води
Показники лічильників води потрібно подавати щомісяця до 28 числа. Зробити це можна через у такі способи:
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- в особистому кабінеті;
- на сайті;
- за допомогою Viber-бота;
- за номером контакт-центру (044) 202-0202;
- за допомогою Telegram-бота у додатку;
- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Який тариф на воду
Вартість централізованого водопостачання та водовідведення відрізняється у кожній області, адже єдиного постачальника ресурсу в Україні немає.
Мапа: Юлія Поскробок, 24 Канал. Створено за допомогою Datawrapper
Як зекономити на воді
Експертка з ЖКГ Кристина Ненно дала для 24 Каналу декілька порад, як можна зменшити платіжку за воду. Серед них:
- правильну машинку варто завантажувати повністю, аби зекономити електроенергію;
- щільно закривайте усі крани вдома;
- перевірте справність сантехніки, аби та не протікала і ви не втратили воду просто так;
- скоротіть час прийому душу та ванни хоча б на кілька хвилин;
- економте воду, коли використовуєте її в побуті, наприклад, під час миття посуду;
- встановіть крани з розпилювачем, які використовують значно менше води;
- за можливості, купуйте економну сантехніку, до прикладу, унітаз із двома режимами зливу.
Як економити воду / Інфографіка 24 Каналу