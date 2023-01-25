Потрібно свідомо ставитися до використання води, адже це потребує немалих витрат електрики. Скільки можна заощадити та наскільки це допоможе країні, 24 Каналу розповіла експертка з ЖКГ Кристина Ненно.

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Чому потрібно заощаджувати воду

Коли ми зменшуємо споживання проточної води, ми водночас скорочуємо навантаження на енергосистему. Важливо пам'ятати, що електроенергія необхідна для функціонування критичної інфраструктури, а у разі її нестачі не зможе працювати й водопостачання та водовідведення.

Кристина Ненно Експертка у сфері ЖКГ Я не пропоную людям ходити в брудному, їсти холодну їжу та не митися, але я закликаю раціонально використовувати воду. Якщо це буде робити більша частина людей, то це своєю чергою допоможе знизити навантаження на нашу енергетичну систему, то ефект буде відчутним.

Не треба забувати й про те, що деякі люди мають вдома лише електроенергію і не мають газопостачання. А декому щодня потрібно підійматися на 25 поверх. Отже, якщо ви принаймні до кінця опалювального сезону будете приймати душ замість ванної та трохи заощаджувати воду, це допоможе електрикам та іншим українцям.

Як вода пов'язана з електроенергією

Користування бойлером

Якщо споживач користується не централізованим гарячим водопостачанням, а котлом або бойлером, то треба пам'ятати, що ці пристрої живляться від електричної енергії. Тому, чим більше ви використовуєте теплої та гарячої води, тим бойлер працює активніше.

Коли він знаходиться у сплячому режимі, то за кілька годин може втратитися тільки декілька градусів, в залежності від моделі та енергоефективності. Якщо ж споживач постійно відкриває кран, то кожного разу включається нагрів.

Якщо постійно не включати теплу і гарячу воду, то для середнього домогосподарства можна заощадити близько 100 – 150 кіловат-годин електроенергії. Це вже маленька перемога,

– каже Кристина Ненно.

Теж саме стосується проточних електронагрівачів, які встановлюються безпосередньо для підігріву води в крані.

Витрати електроенергії водоканалами

Якщо люди не мають гарячого водопостачання, але мають газовий котел, це не означає, що вони не можуть зменшити споживання електричної енергії. Насправді це не так, адже будь-який водоканал, який постачає нам холодну воду і надає послуги водовідведення, використовує електроенергію для очищення та подачі води.

На будь-якому середньостатистичному водоканалі в Україні є насоси трьох типів, які працюють саме на електриці:

насоси першого підйому – вони дістають воду з артезіанської свердловини на глибині понад 700 метрів

насоси другого підйому – вони доставляють воду зі свердловини до міста

насоси третього підйому – подають воду безпосередньо до осель

Отже, чим більше споживачі використовують води, тим частіше працюють абсолютно всі насоси. Якщо перші дві групи насосів майже ніколи не вимикаються, то насоси третьої групи вимикають під час аварійних та інколи під час планових відключень.

Для того, щоб в кожному багатоквартирному будинку постійно було водопостачання, потрібно, щоб всі вони мали генератори. На практиці це майже неможливо, оскільки ці генератори мають бути достатньо потужними,

– пояснює Христина Ненно.

Витрати при водовідведенні

Коли люди використовують воду, вона має кудись діватися опісля. Використана вода стікає у каналізацію й ось тут з'являються ще витрати електричної енергії на її очищення. Всі установки, які очищують велику кількість води, працюють виключно на електроенергії.

Наявність води в кранах і очищення брудної води можливе тільки за наявності електроенергії. Інакше ніяк. Очищення води до того стану, коли вона придатна для використання – це величезний обсяг роботи,

– зазначає експертка.

Отже, достатня кількість електроенергії життєво необхідна для функціонування усієї критичної інфраструктури.

Як можна зменшити платіжку за воду

Завантажуйте пральну машинку до максимального допустимого об'єму і тоді періть. Адже при неповній завантаженості пральна машина використовує більше води й більше електричної енергії.

і тоді періть. Адже при неповній завантаженості пральна машина використовує більше води й більше електричної енергії. Перевірте на справність усю сантехніку, оскільки якщо у вас протікає унітаз – ви марно витрачаєте близько 72 000 літрів на рік. Якщо вдома підтікає кран – то до 200 літрів на добу або близько 6 000 літрів на місяць.

якщо у вас протікає унітаз – ви марно витрачаєте близько 72 000 літрів на рік. Якщо вдома підтікає кран – то до 200 літрів на добу або близько 6 000 літрів на місяць. Пам'ятайте, що завжди потрібно щільно закривати кран. Якщо з нього капає, ви можете втратити близько 24 літрів води на добу.

За можливості купуйте економічну сантехніку , до прикладу, унітаз із двома режимами зливу. Це допоможе зберегти близько 15 літрів води на день для сім'ї з трьох осіб.

, до прикладу, унітаз із двома режимами зливу. Це допоможе зберегти близько 15 літрів води на день для сім'ї з трьох осіб. Спробуйте приймати душ на одну – дві хвилини швидше . Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.

. Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води. Не витрачайте воду, коли чистите зуби або миєте посуд . Для того, щоб прополоскати рот, наберіть склянку води. Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію через відкритий кран за 3 хвилини.

. Для того, щоб прополоскати рот, наберіть склянку води. Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію через відкритий кран за 3 хвилини. Встановіть у ванній та на кухні крани з розпилювачем. Такий струмінь буде змивати мило не гірше, а води витрачатися менше.



Як економити воду / Інфографіка 24 каналу

Актуальні тарифи на воду у 2023 році

Нагадаємо, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планувала змінити тарифи на водопостачання та водовідведення двічі у 2023 році – у січні та липні. Проте 30 грудня постанову про перегляд тарифів скасували, а проєкти нових тарифів спрямували на доопрацювання. Поки що тарифи залишають на такому ж рівні, як і раніше.