Надо сознательно относиться к использованию воды, ведь это требует немалых затрат электричества. Сколько можно сэкономить и насколько это поможет стране, 24 Каналу рассказала эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

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Почему нужно экономить воду

Когда мы уменьшаем потребление проточной воды, мы сокращаем нагрузку на энергосистему. Важно помнить, что электроэнергия необходима для функционирования критической инфраструктуры, а в случае ее недостатка не сможет работать водоснабжение и водоотвод.

Кристина Ненно Эксперт в сфере ЖКХ Я не предлагаю людям ходить в грязном, есть холодную пищу и не мыться, но я призываю рационально использовать воду. Если это будет делать большая часть людей, то это в свою очередь поможет снизить нагрузку на нашу энергетическую систему, то эффект будет ощутимым.

Не надо забывать и о том, что у некоторых людей есть дома только электроэнергия и нет газоснабжения. А кое-кому ежедневно нужно подниматься на 25 этаж. Итак, если вы по крайней мере до конца отопительного сезона будете принимать душ вместо ванной и сэкономить воду, это поможет электрикам и другим украинцам.

Как вода связана с электроэнергией

Использование бойлером

Если потребитель пользуется не централизованным горячим водоснабжением, а котлом или бойлером, следует помнить, что эти устройства питаются от электрической энергии. Поэтому чем больше вы используете теплой и горячей воды, тем бойлер работает активнее.

Когда он находится в спящем режиме, за несколько часов может потеряться только несколько градусов, в зависимости от модели и энергоэффективности. Если потребитель постоянно открывает кран, то каждый раз включается нагрев.

Если постоянно не включать тёплую и горячую воду, то для среднего домохозяйства можно сэкономить около 100 – 150 киловатт-часов электроэнергии. Это уже маленькая победа,

– говорит Кристина Ненно.

То же касается проточных электронагревателей, которые устанавливаются непосредственно для подогрева воды в кране.

Расход электроэнергии водоканалами

Если люди не имеют горячего водоснабжения, но имеют газовый котел, это не означает, что они не могут снизить потребление электрической энергии. На самом деле это не так, ведь любой водоканал, который снабжает нас холодной водой и предоставляет услуги водоотвода, использует электроэнергию для очистки и подачи воды.

На любом среднестатистическом водоканале в Украине есть насосы трех типов, работающих именно на электричестве:

насосы первого подъема – они извлекают воду из артезианской скважины на глубине более 700 метров

насосы второго подъема – они доставляют воду из скважины в город

насосы третьего подъема – подают воду непосредственно в дома.

Следовательно, чем больше потребители используют воды, тем чаще работают абсолютно все насосы. Если первые две группы насосов почти никогда не выключаются, то насосы третьей группы отключаются при аварийных и иногда при плановых отключениях.

Для того чтобы в каждом многоквартирном доме постоянно было водоснабжение, нужно, чтобы все они имели генераторы. На практике это почти невозможно, поскольку эти генераторы должны быть достаточно мощными.

– объясняет Кристина Ненно.

Расходы при водоотведении

Когда люди используют воду, она должна куда-то деваться спустя. Использованная вода стекает в канализацию и здесь появляются еще расходы электрической энергии на ее очистку. Все установки, очищающие большое количество воды, работают исключительно на электроэнергии.

Наличие воды в кранах и очищение грязной воды возможно только при наличии электроэнергии. Иначе никак. Очистка воды до того состояния, когда она пригодна для использования – это огромный объем работы,

– отмечает эксперт.

Следовательно, достаточное количество электроэнергии жизненно необходимо для функционирования всей критической инфраструктуры.

Как можно уменьшить платежку за воду

Загружайте стиральную машинку до максимального допустимого объема и тогда стирайте. Ведь при неполной загруженности стиральная машина использует больше воды и больше электрической энергии.

и тогда стирайте. Ведь при неполной загруженности стиральная машина использует больше воды и больше электрической энергии. Проверьте на исправность всю сантехнику, поскольку если у вас протекает унитаз – вы бесполезно тратите около 72 000 литров в год. Если дома подтекает кран – до 200 литров в сутки или около 6000 литров в месяц.

если у вас протекает унитаз – вы бесполезно тратите около 72 000 литров в год. Если дома подтекает кран – до 200 литров в сутки или около 6000 литров в месяц. Помните, что всегда нужно плотно закрывать кран. Если с него капает, вы можете потерять около 24 литров воды в сутки.

По возможности покупайте экономичную сантехнику , например, унитаз с двумя режимами слива. Это поможет сохранить около 15 литров воды в день для семьи из трех человек.

, например, унитаз с двумя режимами слива. Это поможет сохранить около 15 литров воды в день для семьи из трех человек. Попробуйте принимать душ на одну – две минуты быстрее . Таким образом, за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.

. Таким образом, за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды. Не тратьте воду, когда чистите зубы или моете посуду . Для того чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию через открытый кран за 3 минуты.

. Для того чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию через открытый кран за 3 минуты. Установите краны с распылителем в ванной и на кухне. Такой струя будет смывать мыло не хуже, а воды тратиться меньше.

Актуальные тарифы на воду в 2023 году

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планировала изменить тарифы на водоснабжение и водоотвод дважды в 2023 году – в январе и июле. Однако 30 декабря постановление о пересмотре тарифов было отменено, а проекты новых тарифов направлены на доработку. Пока что тарифы оставляют на таком же уровне, как и раньше.