Как изменились все коммунальные тарифы, читайте в материале 24 Канала.

Актуально Как платить за отопление вдвое меньше

Холодная вода и водоотвод

Ожидается, что тарифы на холодную воду и водоотвод в следующем году сменятся дважды. Первое повышение состоится уже 1 января нового года, а второе – летом.

Цены на воду в крупнейших городах Украины станут следующими:

Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)

Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)

Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)

Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Теплая вода и тепло​

С начала войны правительство ввело мораторий на повышение тарифов на горячую воду и тепло, а впоследствии депутаты поддержали законопроект №7427, зафиксировавший их до конца войны.

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что эти тарифы для украинцев останутся без изменений. Для того, чтобы сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона, правительство направило в местные бюджеты субвенции в размере 14 миллиардов гривен.

Электроэнергия

Цены на электроэнергию тоже "заморозили" на уровне 24 февраля. Недавно кабмин принял постановление, которым зафиксировал эти тарифы, по крайней мере, до конца марта.

Сколько составляет тариф

для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт-час – более 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, общежитий и для юридических лиц, являющихся владельцами или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц.

Цены для предпринимателей

После волны возмущения среди предпринимателей НКРЭКУ решила минимально скорректировать тарифы на электроэнергию. Увеличение для небытовых потребителей составляет всего 15 копеек за киловатт-час. При этом средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 копеек за киловатт-час.

Тарифы на газ

До конца этого отопительного сезона тарифы на газ также не будут меняться. Посмотреть их могут уже весной. По мнению председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, нынешняя цена на газ в Украине неоправданно низка.

Какие тарифы действуют сейчас:

Цена тарифного плана "Фиксованный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический с НДС.

"Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;

"Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;

"Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;

"Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 грн.



Тарифы на газ 2022 / Инфографика 24 канала

Напомним, ранее мы писали, как получить субсидию на период отопительного сезона.