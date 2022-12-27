По рекомендациям Государственного агентства по вопросам энергоэффективности украинцы могут платить за отопление в разы меньше, если будут соблюдать определенные правила.

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Как сэкономить: несколько советов

Напомним, что перед началом каждого отопительного сезона следует проверять всю систему. Следует устранить воздушные пробки и отремонтировать места возможной протечки.

  • Термостатический вентиль на радиатор позволит контролировать температуру дома, квартиры или отдельной комнаты;
  • Система "теплый пол" распределит тепло именно туда, где оно больше всего нужно;
  • Не забывайте менять газовую колонку или бойлер, отработавший 15 – 20 лет. Они с годами теряют свою эффективность;
  • Дверь, окна, крыша и наружные стены следует утеплять;

Утеплить окна можно поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.
– советуют в агентстве.

  • Еще один интересный метод – это наличие в квартире или доме плотных штор. Они помогают удерживать тепло в доме;
  • К примеру, модернизация системы вентиляции – это реальный способ экономии.

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Какие тарифы на газ в Украине

Тарифы на газ в городах Украины:

  • "Фиксованный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический с НДС.
  • "Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;
  • "Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;
  • "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;
  • "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;
  • "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 грн.

Кроме того, украинцы еще платят за доставку газа в дома. По данным Минфина, тарифы на распределение составляют:

  • "Днепрогаз" – 1,08 гривны;
  • "Киевоблгаз" – 1,78 гривны;
  • "Львовгаз" – 2,02 гривны;
  • "Одессагаз" – 1,30 гривны;
  • "Тернопольгаз" – 2,10 гривны;
  • "Харьковгаз" – 2,38 гривны;
  • "Херсонгаз" – 1,94 гривны.

Тарифы на распределение газа в 2022 году / Инфографика 24 канала