Япония будет покупать СПГ из Омана

Японские торговые дома Mitsui&Co, Itochu Corp и крупнейший в стране производитель электроэнергии JERA подпишут новые долгосрочные контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) из Омана.

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Ожидается, что договоренности позволят японским компаниям закупить в Омане около 2 миллионов тонн СПГ, начиная с 2025 года, сообщает японская телекомпания NHK.

В прошлом году Япония импортировала 1,9 миллиона тонн СПГ, что составляет 2,6% от общего объема импорта страны. Вероятно, новые контракты будут согласованы во вторник, и находящийся с визитом на Ближнем Востоке министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура примет участие в церемонии подписания. Другие японские компании также ведут переговоры с Оманом по покупке СПГ.

Газовая зависимость Японии

Благодаря соглашению с Оманом бедная ресурсами Японии сможет диверсифицировать источники поставок топлива, поставки которого в мире были ограничены после полномасштабного вторжения России в Украину и ряда санкций Запада в отношении российских энергоресурсов.

Также напомним, что с 1 января 2023 года три японских страховых компании прекратят страхование судов от военных повреждений во всех российских водах. Из-за невозможности обеспечить страховое покрытие японский импорт сжиженного газа из российского проекта "Сахалин-2" и других стран может пострадать, ранее сообщало издание Nikkei.Asia.