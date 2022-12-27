Японія купуватиме СПГ з Оману

Японські торгові дома Mitsui&Co, Itochu Corp та найбільший у країні виробник електроенергії JERA підпишуть нові довгострокові контракти на купівлю скрапленого природного газу (СПГ) з Оману.

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Очікується, що домовленості дозволять японським компаніям закупити в Омані загалом близько 2 мільйонів тонн СПГ, починаючи з 2025 року, повідомляє японська телекомпанія NHK.

Минулого року Японія імпортувала 1,9 мільйона тонн СПГ, що становить 2,6% загального обсягу імпорту країни. Ймовірно, нові контракти будуть погоджені у вівторок, і міністр промисловості Японії Ясутосі Нісімура, який перебуває з візитом на Близькому Сході, візьме участь у церемонії підписання. Інші японські компанії також ведуть переговори з Оманом щодо купівлі СПГ.

Газова залежність Японії

Завдяки угоді з Оманом бідна ресурсами Японії зможе диверсифікувати джерела постачання палива, постачання якого у світі було обмежено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та низки санкцій Заходу щодо російських енергоресурсів.

Також нагадаємо, що з 1 січня 2023 року три японські страхові компанії припинять страхування судів від військових пошкоджень у всіх російських водах. Через неможливість забезпечити страхове покриття японський імпорт зрідженого газу з російського проєкту "Сахалін-2" та інших країн може постраждати, раніше повідомляло видання Nikkei.Asia.