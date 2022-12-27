За рекомендаціями Державного агентства з питань енергоефективності українці можуть платити за опалення в рази менше, якщо дотримуватимуться певних правил.

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Як заощадити: декілька порад

Нагадуємо, що перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти усю систему. Варто усунути повітряні пробки та відремонтувати місця можливого протікання.

  • Термостатичний вентиль на радіаторі дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті;
  • Система “тепла підлога” розприділить тепло саме туди, де воно найбільше потрібно;
  • Не забувайте міняти газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15 – 20 років. Вони з роками втрачають свою ефективність;
  • Двері, вікна, дах та зовнішні стіни слід утеплювати;

Утеплити вікна можна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу та входу труб з оселі,
– радять в агентстві.

  • Ще один цікавий метод – це наявність у квартирі чи будинку щільних штор. Вони допомагають утримувати тепло в оселі;
  • До прикладу, модернізація системи вентиляції – це також реальний спосіб економії.

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Які тарифи на газ в Україні

Тарифи на газ у містах України:

  • "Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний з ПДВ.
  • "Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 7,79 гривні;
  • "Закарпаттяенергозбут" – 7,98 гривні;
  • "Львівенергозбут" – 8,20 гривні;
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;
  • "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні.

Крім того, українці ще платять за доставку газу у домівки. За даними "Мінфіну, тарифи на розподіл становлять:

  • "Дніпрогаз" – 1,08 гривні;
  • "Київоблгаз" – 1,78 гривні;
  • "Львівгаз" – 2,02 гривні;
  • "Одесагаз" – 1,30 гривні;
  • "Тернопільгаз" – 2,10 гривні;
  • "Харківгаз" – 2,38 гривні;
  • "Херсонгаз" – 1,94 гривні.

Тарифи на розподіл газу у 2022 році / Інфографіка 24 каналу