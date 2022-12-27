Турция продолжает наращивать мощности для добычи собственного природного газа и постепенно слезает с "энергетической иглы" Кремля. В понедельник, 26 декабря, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии нового месторождения газа в Черном море, что увеличит общие запасы голубого топлива на 58 миллиардов кубометров.

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Какие объемы газа теперь могут быть в Турции

В Анкаре уверяют, что общая оценка морских запасов газа составляет около 710 миллиардов кубометров. Следует отметить, что новое месторождение было обнаружено довольно случайно во время обследования месторождения Сакария в Черном море.

Это новое открытие откроет дверь для новых возможностей. Мы начнем бурение новых скважин как можно скорее,

– констатировал турецкий президент.

Обратите внимание! Запасы газа в месторождении Сакария ранее эксперты оценивали в 652 миллиарда кубометров.

Прогнозируется, что месторождение Сакария начнет подавать газ в турецкую сеть с первого квартала 2023 года. До этой новости об открытии новых запасов газа ожидалось, что оно способно удовлетворить около трети внутренних потребностей граждан Турции, когда наступит пик добычи топлива.

Собственно, он должен был бы наступить по оценкам экспертов в 2026 году – к тому моменту ежегодно Анкара добывала бы около 3,5 миллиарда кубометров голубого топлива.

Турция все еще остается крупным партнером России

По словам политолога Николая Давидюка, Турция, хоть и является членом НАТО и осуждает войну России против нашей, однако продолжает торговлю и сотрудничество со страной-террористкой.

Более того, Анкара даже углубляет такое сотрудничество. Остановить это можно, накладывая санкцию на Россию и ограничивая экономические возможности Кремля. Стоит еще отметить, что партнерами враждебного государства также являются Германия и, как ни странно, Китай.