Об этом сообщили в пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В стране понимают, как важно быть энергетически независимыми. Так что начали делать для этого все возможное.

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К 2026 году удастся выйти на пик добычи

Турция начала работы по прокладке газопровода. Он будет проходить у берегов страны к месторождению газа, расположенному в акватории Черного моря.

Эрдоган убежден, что уже в первом квартале 2023 Турция получит достаточно много собственного газа. Речь идет о 10 миллионах кубометров голубого топлива, которое будет поступать в газотранспортную систему с месторождения в море.

Само месторождение Сакарья расположено в акватории Черного моря. От побережья его разделяет 170 км. Причем его открыли еще в августе 2020 года. Тогда Эрдоган подчеркнул, что это "крупнейшее месторождение природного газа в истории Турции".

По предварительным подсчетам, в нем может находиться 540 миллиардов кубических метров газа. Отметим, что в 2021 году Турция потребляла рекордные 60 млрд кубических метров голубого топлива.

Эрдоган также выразил надежду на мощности добычи природного газа. Он хотел бы, чтобы к 2026 г. удалось достичь пика получения голубого топлива из месторождения Сакарья.

Президент Турции подчеркнул, что в стране продолжат заниматься добычей собственных энергоресурсов. Это будут делать до тех пор, пока не удастся достичь энергетической безопасности в государстве.

Он также подчеркнул, что Турция слишком дорого платит за энергоносители, чтобы покрыть потребности страны. Остро это ощутило после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Почти половина газа Турция получала из России. Речь идет о 45% голубого топлива, которое поступало в страну. Остальные же ей поставляли Иран, а также Азербайджан.

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В первые 100 дней войны Россия хорошо заработала на энергоносителях

Следует понимать, что ряд государств все еще очень сильно зависят от России и ее ископаемого топлива. Так что страна-агрессорка, хоть и развязала войну в Украине, продолжает получать деньги за энергоносители.

Так, за первые 100 дней полномасштабной войны экспорт ископаемого топлива принес ей 61 миллиард евро . Следует понимать, что более 60% средств она получила именно от стран, являющихся членами Европейского союза.

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