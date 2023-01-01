Як саме змінилися усі комунальні тарифи, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Актуально Як платити за опалення вдвічі менше

Холодна вода та водовідведення

Очікується, що тарифи на холодну воду та водовідведення наступного року зміняться двічі. Перше підвищення відбудеться уже 1 січня нового року, а друге – влітку.

Ціни на воду у найбільших містах України стануть такими:

Інфоксводоканал (Одеса): 42,24 гривні (21,94/20,28)

Київводоканал: 39,28 гривні (21,69/17,59)

Дніпроводоканал: 37,36 гривні (22,57/14,79)

Львівводоканал: 29,12 гривні (19,44/9,68)

Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36/7,07);

Тепла вода та тепло ​

З початку війни уряд ввів мораторій на підвищення тарифів на гарячу воду і тепло, а згодом депутати підтримали законопроєкт №7427, який зафіксував їх до кінця війни.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ці тарифи для українців залишаться без змін. Для того, щоб стримати подорожчання опалення та гарячої води у період опалювального сезону уряд спрямував до місцевих бюджетів субвенції у розмірі 14 мільярдів гривень.

Електроенергія

Ціни на електроенергію теж "заморозили" на рівні 24 лютого. Нещодавно кабмін прийняв постанову, якою зафіксував ці тарифи принаймні до кінця березня.

Скільки становить тариф

для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловатів на місяць;

1,68 гривні за кіловат-годину – понад 250 кіловатів на місяць;

1,68 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків та для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.

Ціни для підприємців

Після хвилі обурення серед підприємців НКРЕКП вирішила мінімально скоригувати тарифи на електроенергію. Збільшення для непобутових споживачів становить всього 15 копійок за кіловат-годину. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 копійок за кіловат-годину.

Тарифи на газ

До кінця цього опалювального сезону тарифи не газ також не будуть змінюватися. Переглянути їх можуть уже навесні. На думку голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, теперішня ціна на газ в Україні є невиправдано низькою.

Які тарифи діють зараз:

Ціна тарифного плану "Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний з ПДВ.

"Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 7,79 гривні;

"Закарпаттяенергозбут" – 7,98 гривні;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

"Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;

"Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні.



Тарифи на газ 2022 / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати субсидію на період опалювального сезону.