Когда подавать показатели счетчиков воды

Показатели счетчиков воды нужно подавать ежемесячно до 28 числа. Сделать это можно через следующие способы:

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в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по номеру контакт-центра (044) 202-0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какой тариф на воду

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода отличается в каждой области, ведь единственного поставщика ресурса в Украине нет.

Как сэкономить на воде

Эксперт из ЖКХ Кристина Ненно дала для 24 Канала несколько советов, как можно уменьшить платежку за воду. Среди них: