Залишився 1 день: що треба встигнути зробити, аби не отримати завищені платіжки

27 травня 2024, 15:30
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Щоб уникнути збільшених платіжок, особа має своєчасно передавати показники лічильника. До того ж це потрібно робити у визначений термін.

Як подати показники лічильника води

Аби зафіксувати показники лічильника, можна скористатись декількома методами. Передача даних доступна споживачам як онлайн, так і офлайн.

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Для цього, особа може завітати у Центри комунального сервісу (ЦКС). Також передача показників здійснюється так:

  • через особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;
  • за допомогою месенджерів: Viber-бот та Telegram-бот;
  •  за телефоном контакт-центру вашого водоканалу;
  • у банківських установах.
Зверніть увагу! Показники лічильника води подаються  щомісячно до 28 числа. 

Якими будуть тарифи на воду

Тариф на воду вміщує плату за водопостачання та водовідведення. У червні вартість цих послуг у деяких водоканалах зміняться.

НКРЕКП пропонує підвищити тариф на водопостачання для непобутових споживачів. Найбільше він має зрости у ПрАТ "Енергоресурси" до 53,39 гривні за кубометр.

Тарифи на водопостачання для інших непобутових споживачів (без урахування ПДВ) очікуються такі:

  • КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" матиме тариф 30,36 гривні за кубометр;
  • КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 гривні;
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривні;
  • Дніпроводоканал – 23,92 гривні;
  • Чернівціводоканал – 23,86 гривні;
  • Черкасиводоканал – 20,19 гривні;
  • Львівводоканал – 20,04 гривні;
  • Київводоканал – 21,42 гривні;
  • Харківводоканал – 22,87 гривні;
  • Житомирводоканал – 32,77 гривні.

Вартість водовідведення для непобутових споживачів також зазнає змін. Найбільше ця послуга подорожчає у КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради – до 41,3 гривні за кубометр.

При цьому, для інших споживачів (окрім побутових) червневі тарифи на водовідведення без урахування ПДВ будуть уже такі:

  • у КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 11,88 гривні за кубометр;
  • КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 9,36 гривні;
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 6,87 гривні;
  • Львівводоканал – 9,02 гривні;
  • Чернівціводоканал – 10,26 гривні;
  • Київводоканал – 9,66 гривні;
  • Дніпроводоканал – 11,52 гривні;
  • Житомирводоканал – 17,52 гривні;
  • Черкасиводоканал – 10,51 гривні;
  • Харківводоканал – 9,88 гривні.
Автор: Анастасія Зорик