Ексголову нафтоконцерну розшукує Інтерпол за привласнення майже 6 мільярдів гривень

Слідчі Національної поліції завершили ключовий етап у справі про масштабне привласнення коштів одного з найбільших нафтопереробних концернів України. Усім дев’ятьом учасникам злочинної організації офіційно оголосили про підозру.

Що відомо про злочинну групу

Серед підозрюваних – колишній голова правління компанії, його заступник, керівник одного з управлінь, а також шість підприємців, передає 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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Після документування фінансових схем, у межах яких нафтопродукти поставлялися за фіктивними договорами без подальшої оплати, поліція виявила факт легалізації коштів через рахунки в іноземному банку.

З метою подальшого відшкодування збитків та недопущення виведення активів за кордон, слідчі наклали арешт на фінансові інструменти. Зокрема, арештували рахунки в цінних паперах французької інвестиційної компанії, яка, за даними слідства, була пов’язана з ексголовою правління. Також під арешт потрапили корпоративні права низки підприємств, залучених до реалізації схеми.

Поліція повідомила про підозру злочинній групі/Фото Нацполіції

Фігурантів розслідування розшукує Інтерпол

Наразі шестеро учасників організованої групи оголошені в державний і міжнародний розшук, включно з ключовим фігурантом – колишнім очільником концерну, якого вже шукає Інтерпол.

Слідство триває, паралельно ведуться заходи зі встановлення повного кола осіб, які могли бути причетними до легалізації викрадених 5,8 мільярда гривень.