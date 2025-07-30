За кілька років Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує запустити в обіг купюру номіналом 20 євро нового дизайну. Однак затвердити його мають намір до кінця 2026 року.

Через що посварилися Польща та Франція?

Саме дизайн нових євро і викликав суперечку між Польщею та Францією. Країни не можуть дійти згоди щодо імені відомої науковиці Марії Склодовської-Кюрі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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На початку року ЄЦБ оголосив теми для дизайну нових купюр євро, які набрали найбільше схвальних відгуків громадськості та журі. Ними стала "Європейська культура" й "Річки і птахи".

Тема "Європейська культура" має ознайомити громадськість із діячами, які відіграли важливу роль у формуванні європейської ідентичності,

– зазначає видання.

У цій темі є зображення дворазової лауреатки Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі, яке має прикрасити нові 20 євро.

Хто така Марія Склодовська-Кюрі? Марія Склодовська-Кюрі народилася народилась у Польщі в 1867 році (Варшава). Однак 1891 року майбутня лауреатка відправилася до Парижа. Там вона здобула освіту, вийшла заміж і стала відомою, досягнувши успіхів у науці. У 1903 році науковиця отримала Нобелівську премію з фізики, а у 1911 році – з хімії.



Європейський центральний банк запропонував зобразити на банкноті Марію Склодовську-Кюрі, яка читає лекцію і кімнаті, заповненій книжками та зошитами. До зображення хочуть зробити підпис: Marie Curie (Skłodowska).

Ми звертаємося до різних історичних і лінгвістичних джерел, щоб визначити найбільш відповідне позначення. Робоча форма "Марія Кюрі (уроджена Склодовська)" покликана відобразити подвійний статус лауреата Нобелівської премії,

– заявили в ЄЦБ.

Однак у Варшаві проти такого написання імені науковиці.

Там заявили, що, замінюючи польський варіант імені на французький або прибираючи дівоче прізвище науковиці, знецінюють внесок Польщі в європейську історію.

Польські ЗМІ також акцентували на тому, що імена таких відомих постатей, як Людвіг ван Бетховен, Мігель де Сервантес, залишилися оригінальними у кожній мовній версії.

Чому Марі не має бути Марією, якщо Майкл не замінив Мігеля?

– запитує "Газета Виборча".

Чим завершиться суперечка, поки невідомо.

Варто знати! Один із варіантів дизайну нових банкнот євро передбачає зображення відомих історичних постатей на лицьовій стороні – співачки Марії Каллас, композитора Людвіга ван Бетховена, науковиці Марії Склодовської-Кюрі, письменника Мігеля де Сервантеса, художника Леонардо да Вінчі та активістки руху за мир Берти фон Саттнер. На звороті будуть зображені культурні події або об'єкти.