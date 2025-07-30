Из-за чего поссорились Польша и Франция?

Именно дизайн новых евро и вызвал спор между Польшей и Францией. Страны не могут прийти к согласию относительно имени известной ученой Марии Склодовской-Кюри, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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В начале года ЕЦБ объявил темы для дизайна новых купюр евро, которые набрали больше всего положительных отзывов общественности и жюри. Ими стала "Европейская культура" и "Реки и птицы".

Тема "Европейская культура" должна ознакомить общественность с деятелями, которые сыграли важную роль в формировании европейской идентичности,

– отмечает издание.

В этой теме есть изображение двукратного лауреата Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри, которое должно украсить новые 20 евро.

Кто такая Мария Склодовская-Кюри? Мария Склодовская-Кюри родилась родилась родилась в Польше в 1867 году (Варшава). Однако в 1891 году будущая лауреат отправилась в Париж. Там она получила образование, вышла замуж и стала известной, достигнув успехов в науке. В 1903 году ученая получила Нобелевскую премию по физике, а в 1911 году – по химии.



Европейский центральный банк предложил изобразить на банкноте Марию Склодовскую-Кюри, которая читает лекцию и комнате, заполненной книгами и тетрадями. К изображению хотят сделать подпись: Marie Curie (Skłodowska).

Мы обращаемся к различным историческим и лингвистическим источникам, чтобы определить наиболее подходящее обозначение. Рабочая форма "Мария Кюри (урожденная Склодовская)" призвана отразить двойной статус лауреата Нобелевской премии,

– заявили в ЕЦБ.

Однако в Варшаве против такого написания имени ученого.

Там заявили, что, заменяя польский вариант имени на французский или убирая девичью фамилию ученого, обесценивают вклад Польши в европейскую историю.

Польские СМИ также акцентировали на том, что имена таких известных фигур, как Людвиг ван Бетховен, Мигель де Сервантес, остались оригинальными в каждой языковой версии.

Почему Мари не должна быть Марией, если Майкл не заменил Мигеля?

– спрашивает "Газета Выборча".

Чем завершится спор, пока неизвестно.

Стоит знать! Один из вариантов дизайна новых банкнот евро предусматривает изображение известных исторических фигур на лицевой стороне – певицы Марии Каллас, композитора Людвига ван Бетховена, ученого Марии Склодовской-Кюри, писателя Мигеля де Сервантеса, художника Леонардо да Винчи и активистки движения за мир Берты фон Саттнер. На обороте будут изображены культурные события или объекты.