Потужний крок для експорту: Польща вливає 400 мільйонів злотих у залізницю до України

Логістичні маршрути між нашою державою та європейськими сусідами невдовзі отримають потужне оновлення. Масштабні інвестиції у транспортну інфраструктуру обіцяють суттєво пришвидшити рух товарів через кордон.

Які суми фігурують, якими будуть нові локомотиви та коли вони поїдуть

Польський залізничний оператор PKP LHS готується витратити від 350 до 400 мільйонів злотих на придбання 12 нових тепловозів, спеціально адаптованих для широкої колії 1520 мм. Ця техніка обслуговуватиме стратегічно важливий маршрут від українського прикордонного переходу Грубешів–Ізов до польського Славкува, про що пише Sektor kolejowy. Для українського бізнесу це означає розширення "вузьких місць" в експорті та стабільнішу логістику в умовах війни.

Зверніть увагу! Процес закупівлі стартує на межі 2026 та 2027 років. Технічні вимоги вже жорстко прописані: машини отримають потужні двигуни від 2800 до 3000 кВт, навантаження на вісь до 22,5 тонни та відповідатимуть найвищому екологічному стандарту Stage V. Цікаво, що конструктори заклали можливість майбутньої переробки цих тепловозів під стандартну європейську колію 1435 мм, що робить інвестицію максимально гнучкою.

Перші потяги мають вийти на маршрут протягом 36 місяців після підписання контракту. Повністю ж закрити поставку всіх 12 одиниць планують до 2032 року.

Що відомо про передісторію та економію на закупівлі

Підготовці до цього масштабного тендеру передувала важлива бюрократична перемога. Ще 17 вересня 2026 року компанія отримала зелене світло від Європейської комісії на застосування Технічних специфікацій інтероперабельності (TSI). Завдяки цьому рішенню PKP LHS зможе суттєво зрізати витрати на оснащення локомотивів, зберігши при цьому європейські стандарти безпеки.

Цікаво! Наразі польський оператор володіє парком із 77 локомотивів, 27 одиниць спецтехніки та 94 спеціалізованих вагонів. Розширення цього парку – це прямий сигнал про те, що Польща робить довгострокову ставку на економічну співпрацю з Україною, що неодмінно зіграє на руку нашим експортерам.

Раніше ми писали, що Росія прицільно б'є по залізничній інфраструктурі, через що Україна майже вичерпала резерв локомотивів. Під загрозою опинилося перевезення зерна та залізної руди, що є ключовими джерелами валюти для нашої економіки. Від цього дефіциту вже страждає портова логістика, адже без потягів доставити вантажі до причалів просто неможливо.