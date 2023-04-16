Польща заборонила ввезення зерна та продуктів з України: чому поляки пішли на цей крок

У Європі велику вагу має потужне аграрне лобі, а держави ЄС захищають національних виробників від імпортерів. Обмеження на експорт української продукції це виклик для української влади, щоб спільно з Європою знайти взаємовигідний компроміс.

Про це 24 Каналу заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він наголошує, що ця ситуація не вплине на ставлення ЄС до України та їхню підтримку у нашій боротьбі.

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Європа цінує власних агровиробників

За його словами, нічого дивного у тому, що Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, немає. Аналогічне рішення прийняла також Угорщина. Такі країни, як Німеччина, Франція, Іспанія захищають власні ринки від імпортованої продукції. Під час інтеграції України в ЄС ми постійно стикатимемось з обмеженнями.

"Європа дуже цінує та оберігає своїх національних аграрних виробників. Це великий виклик для нашої влади, яка повинна йти на перемовини з Брюсселем, з аграрним лобі та шукали компроміси, щоб нічиї права не зазнали утиску", – зазначив Пендзин.

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Він нагадав, що коли Україна підписувала угоду про вільну торгівлю з ЄС, то там були дуже обмежені квоти на постачання української аграрної продукції в країни Євросоюзу – на рівні 2 – 3% від загального виробництва. Наразі потрібно шукати ринки збуту в інших країнах.

"Чому так сталось: аграрії зазвичай притримують зерно на кінець маркетингового року, щоб за виручені кошти, придбати необхідне збіжжя та агрохімію для нового посівного сезону. Тут з’явилось українське зерно, яке дешевше, і поляки порахували, що отримають великі збитки. Вони зреагували, звернулись до політиків і з’явилось обмеження на імпорт українського зерна", – розповів Пендзин.

Польща припиняє імпорт української аграрної продукції