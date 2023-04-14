У Словаччині ухвалили рішення про обмеження після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".

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В українському зерні виявили пестициди

"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині", – зазначає міністерство.

Про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі 14 квітня.

Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти,

– підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.

Пестициди – це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди.



Експерти ООН з питань продовольства і забруднення навколишнього середовища у березні 2017 року заявили, що пестициди спричиняють "катастрофічний вплив на довкілля, здоров'я людини та суспільство в цілому".

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