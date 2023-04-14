В Словакии приняли решение об ограничении после того, как в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, отправлявшейся на молотение, "было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека".

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В украинском зерне обнаружили пестициды

"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий вместе с подчиненными организациями обеспечит отбор образцов всего зерна и муки из Украины, уже хранящейся в Словакии", – отмечает министерство.

О результатах анализа партии украинского зерна Словакия уведомит все страны-члены ЕС и украинского посла Мирослава Кастрана. Отдельно этот вопрос обсудят министры сельского хозяйства стран Вышеградской четверки, а также Румынии и Болгарии на встрече 14 апреля.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать какое-либо украинское зерно и зерновые продукты,

– подытоживается в заявлении без уточнения, на какой срок вводится ограничение.

Пестициды – это токсичные вещества, их соединения или смеси веществ химического или биологического происхождения, предназначенные для уничтожения, регуляции и прекращения развития вредных организмов, в результате которых поражаются растения, животные, люди.



Эксперты ООН по продовольствию и загрязнению окружающей среды в марте 2017 года заявили, что пестициды оказывают "катастрофическое влияние на окружающую среду, здоровье человека и общество в целом".

Украина останавливает экспорт зерна в Польшу