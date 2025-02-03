Чому приходять неправильні рахунки за світло і як це виправити

Отримати некоректний рахунок за спожиту електроенергію українці можуть лише в окремих випадках. Основною причиною може бути некоректна робота електролічильника, який фіксує дані про спожиту електроенергію.

Як має працювати лічильник

Щоб уникнути помилок у нарахуваннях, показники лічильника потрібно передавати щомісяця у встановлений термін, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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У ДТЕК наголошують, що електролічильники, як і будь-які технічні пристрої, можуть виходити з ладу. Це може спричинити некоректний підрахунок спожитої електроенергії та, відповідно, неправильні суми у рахунках.

Лічильник електроенергії вимірює обсяг спожитої електрики у кіловат-годинах або ампер-годинах. На МТХ-лічильниках діють такі позначення:

"1.8.2" – тариф "день".

– тариф "день". "1.8.1" – тариф "ніч".

– тариф "ніч". "1.8.0" – загальний обсяг споживання.

Саме ці дані треба подавати кожного місяця, аби не отримати завищені платіжки.

Як зрозуміти, що лічильник несправний

Щоб зрозуміти, що лічильник може працювати некоректно, зверніть увагу на такі ознаки:

Підрахунок кіловат-годин зупинився.

На дисплеї з’явилася помилка.

Дата та час відображаються неправильно.

Горять індикатори.

Зауважте! У ДТЕК попереджають: не намагайтеся самостійно лагодити лічильник, це може бути небезпечно. Краще подати заявку та дочекатися майстра.