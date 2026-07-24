Вони можуть вплинути на пенсію: які помилки коштують українцям виплат
Трудова книжка є важливим документом, який впливає на різні соціальні гарантії людини. Мова йде про пенсію, допомогу по безробіттю тощо.
Які помилки слід виправити у трудовій книжці
Якщо ж у трудовій книжці є помилки, то це може стати причиною проблем у майбутньому, про що повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.
Найбільш розповсюдженими є такі помилки:
- неправильна дата прийняття або звільнення з роботи;
- відсутній запис про переведення;
- невірно зазначена посада;
- немає печатки або підпису;
- запис внесений із виправленням "від руки" без належного оформлення;
- відсутній запис про цілий період роботи.
Слід відзначити одразу: самостійно працівник нічого виправляти в трудовій книжці не може. Для цього потрібно подати письмову заяву із документами, що підтверджують правильні дані.
Наступний крок – попросити внести виправлення відповідно до встановленого порядку.
Якщо розбіжність є лише в паперовій книжці, але в електронному реєстрі все коректно
– ризики мінімальні, – наголосили у дописі.
Але у випадку, коли помилка дублюється в реєстрі – необхідно подати уточнюючі документи через портал Пенсійного фонду.
Українцям не слід ігнорувати помилки у трудовій книжці. Також не слід відкладати їхнє виправлення. Помилкові дані можуть призвести до зменшення страхового стажу або навіть до відмови у призначенні пенсії.
Що ще варто знати про трудові книжки
Нагадаємо, що українці можуть оцифрувати трудову й після 10 червня. Саме ця дата була дедлайном для "переведення" документа в електронний формат. Але жодних штрафних санкцій для тих, хто не оцифрував книжку до цієї дати, не передбачено.