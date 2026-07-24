Вони можуть вплинути на пенсію: які помилки коштують українцям виплат

Трудова книжка є важливим документом, який впливає на різні соціальні гарантії людини. Мова йде про пенсію, допомогу по безробіттю тощо.

Які помилки слід виправити у трудовій книжці

Якщо ж у трудовій книжці є помилки, то це може стати причиною проблем у майбутньому, про що повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Найбільш розповсюдженими є такі помилки:

неправильна дата прийняття або звільнення з роботи;

відсутній запис про переведення;

невірно зазначена посада;

немає печатки або підпису;

запис внесений із виправленням "від руки" без належного оформлення;

відсутній запис про цілий період роботи.

Слід відзначити одразу: самостійно працівник нічого виправляти в трудовій книжці не може. Для цього потрібно подати письмову заяву із документами, що підтверджують правильні дані.

Наступний крок – попросити внести виправлення відповідно до встановленого порядку.

Якщо розбіжність є лише в паперовій книжці, але в електронному реєстрі все коректно

– ризики мінімальні, – наголосили у дописі.

Але у випадку, коли помилка дублюється в реєстрі – необхідно подати уточнюючі документи через портал Пенсійного фонду.

Українцям не слід ігнорувати помилки у трудовій книжці. Також не слід відкладати їхнє виправлення. Помилкові дані можуть призвести до зменшення страхового стажу або навіть до відмови у призначенні пенсії.

Що ще варто знати про трудові книжки

Нагадаємо, що українці можуть оцифрувати трудову й після 10 червня. Саме ця дата була дедлайном для "переведення" документа в електронний формат. Але жодних штрафних санкцій для тих, хто не оцифрував книжку до цієї дати, не передбачено.