Попит на валюту в Україні значно збільшився

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В НБУ назвали два фактори, котрі сприяли зростанню попиту на валюту серед населення наприкінці 2022 року та збільшення кількості операцій регулятора на міжбанку:

Крім того, на валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками Росії на критичну інфраструктуру України, зазначили в НБУ.

Ситуація на готівковому ринку

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року складали 28,5 мільярдів доларів. У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, спрогнозував, що цього тижня курс американського долара буде співставним з курсом останніх двох місяців – 40 – 41 гривень за долар.

Герман Марченко Науковий ступінь/посада Стабільність і прогнозованість курсу також є результатом очікуваного та звичного "святкового" затишшя, що характеризується зменшенням кількості операцій з купівлі-продажу готівкової валюти.

Банкір додає, що на курс також впливають закономірні ознаки "інерції ринку": у найближчі тижні діятимуть тенденції, сформовані впродовж жовтня – грудня 2022 року.