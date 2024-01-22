Українці активно інвестують у валюту: у тренді — банківські картки

В Україні зберігається високий попит на придбання валюти, як у формі готівкових доларів та євро, так і у безготівковій формі через валютні картки. Експерти вказують на те, що в умовах економічної невизначеності люди прагнуть зменшити витрати та збільшити свої заощадження.

Карткові валютні операції

Згідно з даними Національного Банку України, за минулий рік фізичні особи придбали валюту на суму близько 20 мільярдів доларів готівкою та 4,5 мільярдів доларів у безготівковій формі.

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Експерти вважають, що зручність та розвинена платіжна інфраструктура з часом зроблять безготівкові транзакції та управління заощадженнями значно більш комфортними, зокрема у безготівковій формі.

! У грудні українці встановили рекорд, і придбали близько 20 мільярдів доларів готівкою та 4,5 мільярда доларів безготівково.

Членкиня правління Sense Bank Інна Тютюн відзначає ключову тенденцію минулого року: зростання частки валютообмінних операцій у рамках карткових транзакцій.

Динаміка цих операцій відповідає тенденціям, зафіксованим Національним банком України щодо купівлі та продажу валют фізичними особами. Пік активності був досягнутий наприкінці 2023 року, а в середньому за рік частка таких операцій склала 7,2% від загального обсягу всіх карткових транзакцій.

Що зумовило попит на валюту

! Обсяги готівкової іноземної валюти поза банківською системою значно зросли. Якщо у 2022 році цей обсяг збільшився на 10 мільярдів доларів, то у 2023 році — на додаткові 11 мільярдів доларів, що свідчить про зростаючий інтерес населення до володіння та обігу іноземної валюти в готівковій формі

Інна Тютюн пояснила, що на це вплинуло зниження розриву між офіційним та готівковим курсами стримувало валютний попит.

У підсумку різниця між обсягами проданої та купленої фізичними особами іноземної валюти почала різко скорочуватися. А у червні та липні навіть було зафіксовано позитивне сальдо: українці продали валюти більше, ніж придбали. Крім того, продавати сформовані валютні накопичення українців стимулювали високі ставки за депозитами в гривні та реалізація відкладеного споживчого попиту,

— пояснює Тютюн.

Тютюн нагадує, що в другій половині 2023 року НБУ проводив заходи з лібералізації валютного ринку, що призвело до зближення безготівкового та готівкового курсів. Це сприяло переходу онлайн-купівель валюти в готівкову форму та зменшенню попиту на інструмент "Придбання валюти під депозит".

Проте, ринок валютообміну зріс шляхом готівкових операцій. У грудні минулого року було встановлено багаторічний рекорд чистих покупок.

Валюта конкурує з гривнею

! Загальний обсяг валютообмінного ринку зростав, а в грудні було встановлено рекорд чистої купівлі валюти населенням — 1,026 мільярда доларів.

Валюта конкурує з гривневими депозитами як інструмент заощадження. Інна Тютюн пояснює це на прикладі світового досвіду: зростання оптимізму та впевненості у майбутньому знижує потребу в заощадженнях, стимулюючи споживчий попит та кредитування, а в періоди високої невизначеності люди схильні заощаджувати більше. Інфляція також впливає на ці рішення.

! Тютюн додає, що за статистикою, у грудні близько половини купленої безготівково валюти українці знімали готівкою, що вказує на бажання конвертувати заощадження в валюту та захистити їх від інфляції.