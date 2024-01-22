Украинцы активно инвестируют в валюту: в тренде — банковские карты

В Украине сохраняется высокий спрос на приобретение валюты как в форме наличных долларов и евро, так и в безналичной форме через валютные карты. Эксперты указывают на то, что в условиях экономической неопределенности люди стремятся снизить затраты и увеличить свои сбережения.

Карточные валютные операции

Согласно данным Национального Банка Украины, за прошлый год физические лица приобрели валюту на сумму около 20 миллиардов долларов наличными и 4,5 миллиарда долларов в безналичной форме.

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Эксперты считают, что удобство и развитая платежная инфраструктура со временем сделают безналичные транзакции и управление сбережениями более комфортными, в частности в безналичной форме.

! В декабре украинцы установили рекорд, и приобрели около 20 миллиардов долларов наличными и 4,5 миллиарда долларов безналично.

Член правления Sense Bank Инна Тютюн отмечает ключевую тенденцию в прошлом году: рост доли валютообменных операций в рамках карточных транзакций.

Динамика этих операций соответствует тенденциям, зафиксированным Национальным банком Украины по покупке и продаже валют физическими лицами. Пик активности был достигнут в конце 2023 года, а в среднем за год доля таких операций составила 7,2% от общего объема всех карточных транзакций.

Что обусловило спрос на валюту

! Объемы наличной иностранной валюты вне банковской системы значительно выросли. Если в 2022 году этот объем увеличился на 10 миллиардов долларов, то в 2023 году – на дополнительные 11 миллиардов долларов, что свидетельствует о растущем интересе населения к владению и обращению иностранной валюты в наличной форме.

Инна Тютюн объяснила, что на это повлияло снижение разрыва между официальным и наличным курсами, сдерживало валютный спрос.

В результате разница между объемами проданной и купленной физическими лицами иностранной валюты начала резко сокращаться. А в июне и июле даже было зафиксировано положительное сальдо: украинцы продали валюты больше, чем приобрели. Кроме того, продавать сформированные валютные накопления украинцев стимулировали высокие ставки по депозитам в гривне и реализация отложенного потребительского спроса,

– объясняет Табак.

Табак напоминает, что во второй половине 2023 г. НБУ проводил мероприятия по либерализации валютного рынка, что привело к сближению безналичного и наличного курсов. Это способствовало переходу онлайн-покупок валюты в наличную форму и уменьшению спроса на инструмент "Приобретение валюты под депозит".

Однако рынок валютообмена вырос путем наличных операций. В декабре прошлого года был установлен многолетний рекорд чистых покупок.

Валюта конкурирует с гривной

! Общий объем валютообменного рынка рос, а в декабре был установлен рекорд чистой покупки валюты населением – 1,026 миллиарда долларов.

Валюта конкурирует с гривневыми депозитами как инструмент сбережения. Инна Тютюн объясняет это на примере мирового опыта: рост оптимизма и уверенности в будущем снижает потребность в сбережениях, стимулируя потребительский спрос и кредитование, а в периоды высокой неопределенности люди склонны экономить больше. Инфляция также оказывает влияние на эти решения.

! Табак добавляет, что по статистике, в декабре около половины купленной безналичной валюты украинцы снимали наличными, что указывает на желание конвертировать сбережения в валюту и защитить их от инфляции.