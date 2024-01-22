Карточные валютные операции
Согласно данным Национального Банка Украины, за прошлый год физические лица приобрели валюту на сумму около 20 миллиардов долларов наличными и 4,5 миллиарда долларов в безналичной форме.
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Эксперты считают, что удобство и развитая платежная инфраструктура со временем сделают безналичные транзакции и управление сбережениями более комфортными, в частности в безналичной форме.
Член правления Sense Bank Инна Тютюн отмечает ключевую тенденцию в прошлом году: рост доли валютообменных операций в рамках карточных транзакций.
Динамика этих операций соответствует тенденциям, зафиксированным Национальным банком Украины по покупке и продаже валют физическими лицами. Пик активности был достигнут в конце 2023 года, а в среднем за год доля таких операций составила 7,2% от общего объема всех карточных транзакций.
Что обусловило спрос на валюту
Инна Тютюн объяснила, что на это повлияло снижение разрыва между официальным и наличным курсами, сдерживало валютный спрос.
В результате разница между объемами проданной и купленной физическими лицами иностранной валюты начала резко сокращаться. А в июне и июле даже было зафиксировано положительное сальдо: украинцы продали валюты больше, чем приобрели. Кроме того, продавать сформированные валютные накопления украинцев стимулировали высокие ставки по депозитам в гривне и реализация отложенного потребительского спроса,
– объясняет Табак.
Табак напоминает, что во второй половине 2023 г. НБУ проводил мероприятия по либерализации валютного рынка, что привело к сближению безналичного и наличного курсов. Это способствовало переходу онлайн-покупок валюты в наличную форму и уменьшению спроса на инструмент "Приобретение валюты под депозит".
Однако рынок валютообмена вырос путем наличных операций. В декабре прошлого года был установлен многолетний рекорд чистых покупок.
Валюта конкурирует с гривной
Валюта конкурирует с гривневыми депозитами как инструмент сбережения. Инна Тютюн объясняет это на примере мирового опыта: рост оптимизма и уверенности в будущем снижает потребность в сбережениях, стимулируя потребительский спрос и кредитование, а в периоды высокой неопределенности люди склонны экономить больше. Инфляция также оказывает влияние на эти решения.