Так, речь идет о сумме в размере более 17 миллиардов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подсчеты "Радио Свобода" на основе информации от Воздушных сил ВСУ.

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Сколько Россия потратила на обстрелы за полномасштабную войну

Россия регулярно наносит удары по гражданскому населению и инфраструктуре с помощью различного вооружения, в частности ракет и БпЛА. За почти три года полномасштабной войны враг для атак применил:

7 гиперзвуковых ракет "Циркон" стоимостью 105 миллионов долларов;

17 противокорабельными ракетами Х-35 стоимостью 5,3 миллиона долларов;

68 ракет комплекса "Точка-У" стоимостью 20,4 миллиона долларов;

76 другими ракетами неустановленного типа, стоимость которых не указана;

134 гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" стоимостью 1,34 миллиарда долларов;

211 противокорабельными ракетами "Оникс" стоимостью 633 миллионов долларов;

215 крылатыми ракетами "Искандер" стоимостью до 215 миллионов долларов;

381 крылатой ракетой Х-22 стоимостью около от 114,3 миллиона долларов;

927 крылатыми ракетами "Калибр" стоимостью 927 миллионов долларов;

1 443 баллистическими ракетами "Искандер" стоимостью до 2,9 миллиарда долларов;

3 093 ракетами С-300/С-400 стоимостью 4,2 миллиарда долларов;

13 253 ударными БпЛА стоимостью 3,84 миллиарда долларов.

Ориентировочно общая сумма равна 17,6 миллиардов долларов, однако она может быть больше из-за неизвестных ценников ракет неустановленного типа. Стоимость рассчитана согласно открытым данным и оценкам экспертов и является приблизительной, официальная информация засекречена.

Кстати, на фоне панических настроений из-за потенциальной масштабной угрозы в ЦПД заявляли, что Россия месяцами собирала ракеты для серии обстрелов Украины. В частности, речь идет о Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также о "Калибры" и баллистику.