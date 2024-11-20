Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (без изменений против 19 ноября) и продажа по 41,65 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,60 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,15 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,56 гривны (-9 копеек), а продать по 41,60 гривны (-10 копеек).

(-9 копеек), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 44 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,08 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,20 гривны (-27 копеек), а продают по 41,77 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продают по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,45 гривны (-52 копейки), а продают по 44,62 гривны (+36 копеек).

Что будет с курсом доллара

Как объяснил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на рынке в дальнейшем будет действовать режим управляемой гибкости, а НБУ сразу реагировать на любые тенденции.

Ожидается, что курс доллара на этой неделе будет находиться в диапазоне, где максимальная цена 41,8 гривны:

на межбанке – на уровне 41,2 – 41,7 гривны,

– на уровне 41,2 – 41,7 гривны, на наличном рынке – от 41,2 гривны до 41,8 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Но сейчас в Украине начался достаточно длительный скидочно-праздничный период, который на наличном рынке должен уравновесить покупателей и продавцов.

Лесовой добавляет, что такой период будет означать то, что показатели валют могут подстраиваться под активность граждан.