Курс валют у банках
- Станом на ранок 20 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (без змін проти 19 листопада) та продаж по 41,65 гривні (без змін).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 43,60 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,15 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,56 гривні (-9 копійок), а продати по 41,60 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро по 44 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,08 гривні (-15 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,20 гривні (-27 копійок), а продають по 41,77 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,45 гривні (-52 копійки), а продають по 44,62 гривні (+36 копійок).
Що буде з курсом долара
Як пояснив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на ринку надалі діятиме режим керованої гнучкості, а НБУ одразу реагуватиме на будь-які тенденції.
Очікується, що курс долара цього тижня буде перебувати в діапазоні, де максимальна ціна 41,8 гривні:
- на міжбанку – на рівні 41,2 – 41,7 гривні,
- на готівковому ринку – від 41,2 гривні до 41,8 гривні за долар.
Але зараз в Україні розпочався досить тривалий знижко-святковий період, який на готівковому ринку має врівноважити покупців та продавців.
Лєсовий додає, що такий період означатиме те, що показники валют можуть підлаштовуватися під активність громадян.