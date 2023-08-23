Найпопулярніші криптовалюти у ТікТок: топ 2023 року

Цифрова валюта підкорює соцмережі. Відео про крипту набирають мільярдні перегляди. Яку валюту користувачі шукають найбільше, читайте далі.

Яка криптовалюта найпопулярніша в TikTok

Цифрова валюта стрімко поширюється не тільки у фінансовій сфері, а і підкорює соціальні мережі. Користувачі із задоволенням знімають ролики, де поширюють інформацію про крипту. Експерти проаналізували 15 топових хештегів про цифрову валюту, ці відео сумарно набрали 115 мільярдів переглядів.

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Рейтинг хештегів про криптовалюти у TikTok:

#crypto – найпопулярніший хештег у сфері цифрової валюти, він вказаний у більш ніж 4 мільйонах постів з охопленням 30 мільярдів користувачів.;

#bitcoin – посів 2 місце;

#nft – 2 мільйони роликів та 14 мільярдів переглядів;

#cryptocurrency – 2 мільйони відео і 10 мільярдів охоплення;

#btc – зайняв 4 місце.

Беззаперечним лідером серед криптовалют залишається біткойн.

Також у рейтинг увійшли:

Ethereum із хештегами #eth і #ethereum отримав разом 1,81 публікації та отримали 8 мільярдів переглядів;

Dogecoi – 0,46 мільйона відео, охоплення 3 мільярди;

XRP — 0,32 публікації, отримали перегляди 2 мільярди.

Як не дивно, найбільше люблять цифрову валюту жителі європейського континенту. В п'ятірку лідерів увійшли Латвія, Естонія, Норвегія, Білорусь і Україна.