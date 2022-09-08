Як бізнесу "переїхати" в безпечні регіони: з'явився корисний сервіс

Експерти здійснять оцінку потреб малого і середнього бізнесу, який постраждав від війни. Також створять керівництво із покроковими інструкціями для успішної релокації підприємств.

Як повідомили у KSE Institute, релокація підприємств із регіонів, які значно постраждали від війни, до більш безпечних триває вже декілька місяців.

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Дані, які зможуть зібрати експерти щодо потреб малого і середнього бізнесу в переміщенні до більш безпечних регіонів України, будуть представлені як посібник на онлайн-платформі, де підприємства можуть подавати свої запити на переміщення.

Як релокація впливає на економічний потенціал

Вона суттєво вплине на збереження економічного потенціалу України через те, що:

Дозволяє зберегти та створити нові робочі місця;

Зберігає активи компаній та сприяти якнайшвидшому запуску обладнання на нових локаціях;

Допомагає підтримувати внутрішній попит та зберегти виробництво в різних сферах економіки, зокрема харчових продуктів та військових товарів, розвивати сферу послуг, у тому числі експортних, для забезпечення надходжень до державного бюджету;

Сприяє розвитку експортного потенціалу України;

Забезпечує розвиток приймаючих регіонів, їх транспортної, соціальної та торговельної інфраструктури;

Може захистити громадян, життя, майно та бізнес яких знаходяться під загрозою, що можна вважати основною і достатньою метою, навіть якщо іншого б впливу не було.

Проблеми переміщення

Є прогалини щодо централізованого ресурсу, якого немає, а він повною мірою забезпечував би супроводження процесу релокації. Також, відсутні зрозумілі інструкції та інформація про особливості умов окремих західних регіонів для того чи іншого сегменту бізнесу.

Вже зараз в Україні спостерігається таке явище як “подвійна релокація”. Бізнеси спочатку переїздять в інший регіон, а потім їм доводиться повертатись назад. На це є декілька причин: або не все обладнання вдалось перевезти, або немає клієнтів у новому регіоні, або бізнес-модель у нових умовах не спрацювала. Мета нового проєкту — допомогти бізнесу уникнути помилок, які коштують невиправдано дорого в умовах обмежених фінансових ресурсів, та створити для них зрозумілу методологію: куди, як і чи взагалі потрібно їм релокуватися,

– пояснює Вадим Бізяєв, керівник групи дослідників від Київської школи економіки.

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Саме тому, цілями проєкту є:

здійснення оцінки потреб у переміщенні, включаючи підприємства, які раніше вже подали запит на переміщення у Міністерство економіки України, потенційних кандидатів на переїзд, які консультувалися з цього приводу з експертами KSE;

здійснення сегментації бізнесів, які релокуються, розробити стандартні пакети підтримки релокації залежно від сегменту бізнесу;

проведення оцінки потенціалу та потреб приймаючих регіонів;

проведення оцінки існуючих маршрутів переміщення та їх потужність;

розробка й адаптування форми самоперевірки готовності бізнесу до релокації та інструментів оцінки найбільш ефективних варіантів для релокації.

за допомогою прикладів та найкращих практик допомогти підприємцям розробити план з переміщення бізнесу для своїх компаній.

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