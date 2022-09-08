Систему для отримання виплат через Дію впровадили без тривалого тестуванння, внаслідок чого у програмі виникли збої. Про це розповів в ефірі телемарафону заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

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Чому не всі отримали кошти

За словами Музиченка, розробка і тестування програмного забезпечення потребує певного часу. Раніше, коли певний функціонал впроваджувався через додаток Дія, на перевірку відводилися місяці. Але систему щодо отримання виплат хотіли розгорнути в кінці березня – на початку квітня.

Ми стояли перед вибором: або ми розробляємо і без тестування впроваджуємо систему, або ж ми місяцями тестуємо і не даємо можливість нікому нічого отримати. Було прийняте рішення про те, що розроблене програмне забезпечення було одразу застосоване в промислову експлуатацію,

– сказав Музиченко.

Він додав, що внаслідок цього виникли ситуації, коли через збої в програмному забезпеченні або недосконалому обміні інформації, люди не отримали виплати. Їхні звернення не дійшли до кінцевої точки прийняття рішень.

Яким чином можна отримати допомогу від держави

Українці, які зверталися в додаток Дія до 30 квітня і не отримали відповідної допомоги, наразі можуть звернутися саме до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. І якщо інформація про конкретну людину включена у відповідний список, то їй буде призначена відповідна підтримка, починаючи з березня.

Якщо ж людина не потрапила до такого переліку, то вона може оформити заявку про те, що не отримала виплат і звернутися повторно.

Варто ознайомитись ВПО можуть подати повторні заявки на виплати до 1 жовтня: що для цього потрібно

Зверніть увагу! З 1 жовтня планують збільшити виплати тим українцям, які прихистили в себе переселенців. За програмою "Прихисток" грошей можна буде отримати вдвічі більше. Наразі в Україні тільки зареєстрованих ВПО є 4 479 798 людей.

Виплати для ВПО у вересні: що відомо

Постраждалі через війну українці можуть розраховувати на допомогу від держави, волонтерів та міжнародних організацій.

від держави, волонтерів та міжнародних організацій. Ті, хто залишив своє місце проживання через війну, може розраховувати на допомогу від держави. Мовиться про 2 – 3 тисячі гривень щомісяця . Розмір виплат залежатиме від віку людини.

. Розмір виплат залежатиме від віку людини. Українці також можуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ . Реєстрацію на програму грошової підтримки Спільно від ЮНІСЕФ призупинено ще 14 серпня о 23:00. Однак ті, хто оформив заявки до цього терміну, зможуть отримати від 2,22 тисячі гривень до 33,3 тисячі гривень.

. Реєстрацію на програму грошової підтримки Спільно від ЮНІСЕФ призупинено ще 14 серпня о 23:00. Однак ті, хто оформив заявки до цього терміну, зможуть отримати від 2,22 тисячі гривень до 33,3 тисячі гривень. Постраждалим від війни українцям допомогу надає Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН).

у справах біженців (УВКБ ООН) та Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН). Зазначимо, що грошова допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України на одну особу складає 2,5 тисячі гривень на місяць з можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги.

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