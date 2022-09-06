Мінсоцполітики запроваджує централізацію призначення, нарахування та виплати в ЄІССС. Про це розповів заступник міністра Костянтин Кошеленко.

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Як впроваджують зміни

До дослідно-промислової експлуатації ЄІССС під'єднали Житомирську, Рівненську та Вінницьку області. Вони надають зворотний зв'язок щодо роботи системи, а також – пропозиції щодо покращень її функціоналу.

Крім того, до системи долучили співробітників управлінь соцзахисту з інших областей. Остаточно зміни впровадять на початку жовтня.

Що цьому передувало

Після повномасштабного нападу росії кількість внутрішньо переміщених осіб суттєво зросла. Відповідно збільшилось навантаження на працівників управлінь соціального захисту населення та ЦНАПів.

79 районних управлінь соцзахисту вимушено припинили свою роботу на тимчасово окупованих територіях.

Це змінило пріоритетність Мінсоцполітики щодо цифровізації допомог, пільг, субсидій тощо. Навесні розробили новий функціонал систем обліку ВПО. Завдяки цьому можна подати онлайн заяву на отримання довідки ВПО.

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