Мінсоцполітики запроваджує централізацію призначення, нарахування та виплати в ЄІССС. Про це розповів заступник міністра Костянтин Кошеленко.
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Як впроваджують зміни
До дослідно-промислової експлуатації ЄІССС під'єднали Житомирську, Рівненську та Вінницьку області. Вони надають зворотний зв'язок щодо роботи системи, а також – пропозиції щодо покращень її функціоналу.
Крім того, до системи долучили співробітників управлінь соцзахисту з інших областей. Остаточно зміни впровадять на початку жовтня.
Що цьому передувало
- Після повномасштабного нападу росії кількість внутрішньо переміщених осіб суттєво зросла. Відповідно збільшилось навантаження на працівників управлінь соціального захисту населення та ЦНАПів.
- 79 районних управлінь соцзахисту вимушено припинили свою роботу на тимчасово окупованих територіях.
- Це змінило пріоритетність Мінсоцполітики щодо цифровізації допомог, пільг, субсидій тощо. Навесні розробили новий функціонал систем обліку ВПО. Завдяки цьому можна подати онлайн заяву на отримання довідки ВПО.
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