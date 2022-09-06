Мінсоцполітики запроваджує централізацію призначення, нарахування та виплати в ЄІССС. Про це розповів заступник міністра Костянтин Кошеленко.

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Як впроваджують зміни

До дослідно-промислової експлуатації ЄІССС під'єднали Житомирську, Рівненську та Вінницьку області. Вони надають зворотний зв'язок щодо роботи системи, а також – пропозиції щодо покращень її функціоналу.

Крім того, до системи долучили співробітників управлінь соцзахисту з інших областей. Остаточно зміни впровадять на початку жовтня.

Що цьому передувало

  • Після повномасштабного нападу росії кількість внутрішньо переміщених осіб суттєво зросла. Відповідно збільшилось навантаження на працівників управлінь соціального захисту населення та ЦНАПів.
  • 79 районних управлінь соцзахисту вимушено припинили свою роботу на тимчасово окупованих територіях.
  • Це змінило пріоритетність Мінсоцполітики щодо цифровізації допомог, пільг, субсидій тощо. Навесні розробили новий функціонал систем обліку ВПО. Завдяки цьому можна подати онлайн заяву на отримання довідки ВПО.

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