Минсоцполитики вводит централизацию назначения, начисления и выплаты в ЕИССС. Об этом рассказал заместитель министра Константин Кошеленко.

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Как вводят изменения

К опытно-промышленной эксплуатации ЕИССС подключили Житомирскую, Ровненскую и Винницкую области. Они предоставляют обратную связь по работе системы, а также – предложения по улучшению ее функционала.

Кроме того, к системе подключили сотрудников управлений соцзащиты из других областей. Окончательно изменения будут введены в начале октября.

Что этому предшествовало

После полномасштабного наступления россии количество внутренне перемещенных лиц существенно выросло. Соответственно, увеличилась нагрузка на работников управлений социальной защиты населения и ЦНАПов.

79 районных управлений соцзащиты вынужденно прекратили свою работу на временно оккупированных территориях.

Это изменило приоритетность Минсоцполитики по цифровизации пособий, льгот, субсидий и т.д. Весной был разработан новый функционал систем учета ВПЛ. Благодаря этому можно подать онлайн заявление на получение справки ВПЛ.

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