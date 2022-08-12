Сайт 24 каналу розповідає про те, хто та від кого може отримати додаткові кошти та як це все правильно оформити.

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Як українці можуть отримати допомогу від міжнародних організацій

В Україні кількість внутрішньо переміщених осіб загалом перевищила 8 мільйонів осіб, водночас 2,7 мільйона осіб повернулися додому. Як зазначають у Мінсоцполітики, в результаті співпраці відомства з міжнародними організаціями, понад 1,1 мільйона людей отримали додаткові до державних грошові виплати.

Нагадаємо, що відповідно до урядового рішення допомога на проживання переселенцям надається в наступних розмірах:

3 000 гривень – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 гривень – для інших осіб.

Анна Даніель, адвокатка, керуюча "Адвокатського бюро Анни Даніель", пояснила, що міжнародна допомога надається постраждалим від війни із найбільш незахищених категорій населення, відповідно до критеріїв вразливості, які погоджені в меморандумах з міжнародними організаціями.

Така допомога виплачується в розмірі від 2 200 до 2 500 гривень протягом 1 – 3 місяців. І є додатковою до державних, її виплата не залежить від отримання будь-якого виду державної соціальної допомоги або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам,

– зауважила Даніель.

Українці можуть зареєструватися на порталі "єДопомога" / Unsplash

Вона додала, що сума грошової допомоги, отриманої людиною від міжнародної організації, з якою Мінсоцполітики укладено відповідний меморандум, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Міністерство соціальної політики України прозвітувало, що відповідно до меморандумів, укладених з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями, було залучено понад 10 мільярдів гривень для виплати допомог більше ніж 2 мільйонам людей, постраждалих від війни.

Як звернутися для отримання міжнародної допомоги:

Через органи соцзахисту або через сайт "єДопомога". Міністерство соціальної політики України збирає цю інформацію і передає списки міжнародним організаціям для виплат, щоб не відбувалось дублювань.

Онлайн або безпосередньо через представництво міжнародної організації в Україні.

ООН

Наразі найбільше виплатила Всесвітня продовольча програма ООН. Від неї кошти отримали більш як 670 тисяч осіб. Виплачують по 2 200 гривень три місяці. Але не більше 6 600 гривень на родину.

Для ВПО, які належать до однієї чи декількох вразливих категорій:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з двома або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років);

родина, яка утримується однією / кількома особами похилого віку або особою похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджено).

Окрім того, виплати надаються пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким матерям та батькам, багатодітним сім'ям та малозабезпеченим сім'ям.

Зазвичай переселенцям виплачують по 2 200 гривень на місяць / Unsplash

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ЮНІСЕФ

Програма від ЮНІСЕФ "Спільно" – це багатоцільова програма грошової допомоги для незахищених родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, яка реалізується ЮНІСЕФ разом із Міністерством соціальної політики України й стала можливою завдяки фінансуванню ЕС, уряду Італії, Шведської агенції міжнародного розвитку SIDA та Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації CERF.

У програмі можуть взяти участь родини, що належать до однієї з двох категорій:

мають трьох і більше дітей до 18 років;

мають дитину з інвалідністю до 18 років.

Допомога надається сім'ям незалежно статусу ВПО, які перебувають у будь-якому регіоні України, але за умови, що вони не отримували грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого 2022 року. Сума: 2 200 гривень на кожного члена домогосподарства, але не більше як на п'ятьох осіб, одноразово за три місяці,

– пояснює Анна Даніель.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ)

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України вже виплатили допомогу майже 180 тисячам осіб.

МКЧХ надає фінансову допомогу малозабезпеченим сім'ям із постраждалих громад у розмірі 2 500 гривень на особу на місяць. Запланована тривалість цієї програми – 3 місяці.

Міжнародна організація з міграції

Анна Даніель розповіла, що завдяки фінансуванню від Центрального надзвичайного фонду ООН, Європейського Союзу, Канади, Німеччини та Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), програма МОМ охопить кілька регіонів України в координації з місцевою владою.

Допомогу також надають тим областям, які активно приймають переселенців в Україні / Unsplash

Західні області України залишаються основним пунктом призначення переміщених осіб. За оцінками місцевої влади, наприклад, до Закарпаття приїхало близько 500 тисяч переселенців. Закарпатська область стала першою областю, яка буде охоплена програмою, з метою надання 40 тисячам осіб, за погодженням з обласною адміністрацією та її департаментом соціальної політики, допомоги (2 200 гривень на особу),

– додала експертка.

Окрім Закарпаття, МОМ в Україні також відкрило представництва у Чернівцях, Івано-Франківську, Львові та Вінниці для підтримки багатогалузевої гуманітарної допомоги для порятунку та збереження життя ВПО, приймаючим громадам та інших вразливих груп, включно з мігрантами, які застрягли в Україні та потребують підтримки для забезпечення їхньої безпеки під час і після перетину кордонів з ЄС.

Програма передбачена для зареєстрованих ВПО найбільш уразливих категорій: вагітні жінки, самотні батьки, які виховують дітей, сім'ї з двома дітьми й більше, домогосподарства, де є особи з інвалідністю, люди похилого віку (65+ років).

Норвезька рада у справах біженців в Україні

Ця організація виплачує по 2 220 гривень на кожного члена родини на місяць, протягом трьох місяців. Виплати проводять лише для зареєстрованих ВПО.

Особливістю програми є легка реєстрація – за допомогою чат-боту у WhatsApp за номером 0 800 609 844 шляхом відправлення на нього повідомлення з текстом "NRC".

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