Сайт 24 каналу розбирався, кого та чому можуть позбавити виплат для ВПО та коли це може статися.

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В Україні кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила 8 мільйонів осіб, водночас 2,7 мільйона осіб повернулися додому. Такі цифри наводить Міжнародна організація з міграції (МОМ) станом на початок травня.

Майже 2,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які стали переселенцями через повномасштабну війну росії проти України, загалом отримали від уряду близько 17,2 мільярда гривень.

Так, по 3 тисячі гривень отримують ВПО з інвалідністю та діти, а по 2 тисячі гривень передбачено виплати для інших осіб.

Кого можуть позбавити соціальних виплат

Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери", повідомив, що наразі припинити виплати можуть тим внутрішньо переміщеним особам, які стали на облік ВПО після 24 лютого 2022 року, та у регіонах, де вже припинились активні бойові дії. Такі особи отримували допомогу за березень та квітень.

Надалі виплачувати допомогу мають тим ВПО, у регіоні яких ще тривають активні бойові дії. Це також стосується тих осіб, що стали на облік ВПО ще з 2014 року. Інших обмежень у виплатах ВПО наразі не оголошено, хоча, враховуючи економічну ситуацію в Україні, цілком можливо очікувати на зменшення видатків бюджету на виплати ВПО,

– зауважив Чудовський.

Владислав Мартинчук, адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре", зазначив, що до зупинення виплат, то зараз така можливість не передбачена – доки особа є внутрішньо переміщеною, вона буде отримувати допомогу. Знову ж таки, якщо вона набула такий статус внаслідок подання неправдивої інформації, то вона може його втратити разом із допомогою.

Поки що держава не згортає програми фінансової допомоги ВПО / Колаж сайту 24 каналу

Як мені відомо, держава не анонсувала згортання програм допомоги внутрішньо переміщеним та іншим особам, постраждалим внаслідок війни, й таке зменшення найближчим часом є малоймовірним. Проте, із плином часу та подовженням війни, фінансові резерви країни вичерпуються, що теоретично може призвести до перебоїв у здійсненні виплат,

– пояснив Мартинчук.

Він додав, що разом з тим, соціальна підтримка населення є одним із критичних напрямів діяльності держави в умовах війни, у зв'язку з чим не слід очікувати радикальних змін в цій сфері, зокрема зупинення допомоги переселенцям.

Хто зараз може отримати виплати

Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm, нагадала, що грошова допомога ВПО надається відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабміну №332 (від 20 березня 2022 року). Але слід розуміти, що протягом останніх місяців до цього документу вносилися зміни та доповнення.

Так, з травня 2022 року допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з:

тимчасово окупованої країною-агресором російською федерацією території України;

території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Дія), або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф.

Для певних категорій ВПО виплати можуть скасувати / Фото 24 канал

Тобто, починаючи з 01 травня 2022 року, перелік внутрішньо переміщених осіб, яким виплачується щомісячна допомога, дійсно скоротився. Для того, щоб отримати кошти, потрібно відноситись хоча б до одної з вищезазначених категорій,

– зазначила Грищенко.

Експертка додала, що станом на 01 липня 2022 року до оновленого Переліку входить 9 областей. Це територіальні громади Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, продовжать отримувати грошову допомогу від держави.

Для кого скасовуються виплати

Виплати скасовуються для ВПО, які:

повернулись додому;

перемістилися з території територіальних громад, які на сьогодні не входять до вищезазначеного Переліку;

мають житло, тобто воно у них не зруйноване і не пошкоджене внаслідок бойових дій рф.

Надія Грищенко навела приклади. Так, киянам, в яких не зруйнована домівка, але зараз проживають у Львові, і відповідно там же зареєструвались як ВПО, з травня розраховувати на виплати ВПО не повинні, навіть якщо й далі проживатимуть у Львові.

Кияни, в яких домівка була зруйнована або стала непридатною для проживання внаслідок пошкодження бойовими діями рф, зараз проживають у Львові й відповідно там же зареєструвались як ВПО. На виплати розраховувати можуть, але за умови, що вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Дія), або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій,

– підсумувала експертка.

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