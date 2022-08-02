Сайт 24 канала разбирался, кого и почему могут лишить выплат для ВПЛ и когда это может произойти.

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В Украине количество внутренне перемещенных лиц превысило 8 миллионов человек, в то же время 2,7 миллиона вернулись домой. Такие цифры приводит Международная организация по миграции (МОМ) по состоянию на начало мая.

Почти 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ставших переселенцами из-за полномасштабной войны россии против Украины, в общей сложности получили от правительства около 17,2 миллиарда гривен.

Так, по 3 тысячи гривен получают ВПЛ с инвалидностью и дети, а по 2 тысячи гривен предусмотрены выплаты для других лиц.

Кого могут лишить социальных выплат

Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", сообщил, что прекратить выплаты могут тем внутренне перемещенным лицам, которые стали на учет ВПЛ после 24 февраля 2022 года, и в регионах, где уже прекратились активные боевые действия. Такие лица получали помощь за март и апрель.

В дальнейшем выплачивать помощь должны тем ВПЛ, в регионе которых еще продолжаются активные боевые действия. Это также касается тех лиц, которые стали на учет ВПЛ еще с 2014 года. Других ограничений в выплатах ВПЛ пока не объявлено, хотя, учитывая экономическую ситуацию в Украине, вполне возможно ожидать уменьшения расходов бюджета на выплаты ВПЛ,

– заметил Чудовский.

Владислав Мартынчук, адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре", отметил, что до остановки выплат, то сейчас такая возможность не предусмотрена – пока лицо внутренне перемещено, оно будет получать помощь. Опять же, если оно приобрело такой статус вследствие предоставления ложной информации, оно может его потерять вместе с помощью.

Пока что государство не сворачивает программы финансовой помощи ВПЛ / Коллаж сайта 24 канала

Как мне известно, государство не анонсировало сворачивание программ помощи внутренне перемещенным и другим лицам, пострадавшим в результате войны, и такое уменьшение в ближайшее время маловероятно. Однако, с течением времени и продлением войны, финансовые резервы страны иссякают, что теоретически может привести к перебоям в осуществлении выплат,

– объяснил Мартынчук.

Он добавил, что вместе с тем социальная поддержка населения является одним из критических направлений деятельности государства в условиях войны, в связи с чем не следует ожидать радикальных изменений в этой сфере, в частности, остановки помощи переселенцам.

Кто сейчас может получить выплаты

Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm, напомнила, что денежная помощь ВПЛ предоставляется в соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением Кабмина №332 (от 20 марта 2022 года). Но следует понимать, что в последние месяцы в этот документ вносились изменения и дополнения.

Так, с мая 2022 года помощь оказывается внутренне перемещенным лицам, переместившимся из:

временно оккупированной страной-агрессором российской федерацией территории Украины;

территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);

внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Дія), или при условии предоставления документального подтверждения от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией рф.

Для определенных категорий ВПЛ выплаты могут отменить / Фото 24 канал

То есть, начиная с 01 мая 2022 года, перечень внутренне перемещенных лиц, которым выплачивается ежемесячное пособие, действительно сократился. Для того чтобы получить средства, нужно относиться хотя бы к одной из вышеупомянутых категорий,

– отметила Грищенко.

Эксперт добавила, что по состоянию на 01 июля 2022 года в обновленный Перечень входит 9 областей. Это территориальные общины Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской областей. Все перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, продолжат получать денежную помощь от государства.

Для кого отменяются выплаты

Выплаты отменяются для ВПЛ, которые:

вернулись домой;

переместились с территории территориальных общин, которые сегодня не входят в вышеперечисленный Перечень;

имеют жилье, то есть оно у них не разрушено и не повреждено в результате боевых действий рф.

Надежда Грищенко привела примеры. Да, киевлянам, у которых не разрушен дом, но сейчас проживают во Львове, и соответственно там же зарегистрировались как ВПЛ, с мая рассчитывать на выплаты ВПЛ не должны, даже если и дальше будут проживать во Львове.

Киевляне, у которых дом был разрушен или стал непригодным для проживания в результате повреждения боевыми действиями россии, сейчас проживают во Львове и соответственно там же зарегистрировались как ВПЛ. На выплаты рассчитывать могут, но при условии, что они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг (Дія), или при подаче документального подтверждения от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий,

– подытожила экспертка.

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