Как сообщили в KSE Institute, релокация предприятий из регионов, значительно пострадавших от войны, до более безопасных продолжается уже несколько месяцев.

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Данные, которые смогут собрать эксперты по потребностям малого и среднего бизнеса в перемещении в более безопасные регионы Украины, будут представлены как руководство на онлайн-платформе, где предприятия могут подавать свои запросы на перемещение.

Как релокация влияет на экономический потенциал

Она существенно повлияет на сохранение экономического потенциала Украины из-за того, что:

Позволяет сохранить и создать новые рабочие места;

Сохраняет активы компаний и способствовать скорейшему запуску оборудования на новых локациях;

Помогает поддерживать внутренний спрос и сохранить производство в различных сферах экономики, в частности, пищевых продуктов и военных товаров, развивать сферу услуг, в том числе экспортных, для обеспечения поступлений в государственный бюджет;

Способствует развитию экспортного потенциала Украины;

обеспечивает развитие принимающих регионов, их транспортной, социальной и торговой инфраструктуры;

Может защитить граждан, жизнь, имущество и бизнес которых находятся под угрозой, что можно считать основной и достаточной целью, даже если иного влияния не было бы.

Проблемы перемещения

Есть пробелы относительно централизованного ресурса, которого нет, а он в полной мере обеспечивал бы сопровождение процесса релокации. Также отсутствуют понятные инструкции и информация об особенностях условий отдельных западных регионов для того или иного сегмента бизнеса.

Уже сейчас в Украине наблюдается такое явление как двойная релокация. Бизнес сначала переезжают в другой регион, а потом им приходится возвращаться обратно. Для этого есть несколько причин: либо не все оборудование удалось перевезти, либо нет клиентов в новом регионе, либо бизнес-модель в новых условиях не сработала. Цель нового проекта — помочь бизнесу избежать ошибок, которые стоят неоправданно дорого в условиях ограниченных финансовых ресурсов, и создать для них понятную методологию: куда, как вообще нужно им релоцироваться,

– объясняет Вадим Бизяев, руководитель группы исследователей Киевской школы экономики.

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Именно поэтому целями проекта являются:

осуществление оценки потребностей в перемещении, включая предприятия, которые уже подали запрос на перемещение в Министерство экономики Украины, потенциальных кандидатов на переезд, которые консультировались по этому поводу с экспертами KSE;

осуществление сегментации релоцируемых бизнесов разработать стандартные пакеты поддержки релокации в зависимости от сегмента бизнеса;

проведение оценки потенциала и потребностей принимающих регионов;

проведение оценки существующих маршрутов перемещения и их мощности;

разработка и адаптирование формы самопроверки готовности бизнеса к релокации и инструментам оценки наиболее эффективных вариантов релокации.

с помощью примеров и лучших практик помочь предпринимателям разработать план по перемещению бизнеса для своих компаний.

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