Трамп відповів, чи планує посилювати санкції проти Росії

Американський президент Дональд Трамп прокоментував можливість посилення санкцій проти Росії з боку США найближчим часом.

Свою відповідь стосовно цього він озвучив журналістам у Білому домі у вівторок, 8 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Чи посилять США санкції

Президент США Дональд Трамп заявив, що невдоволений поведінкою Володимира Путіна. Коли у нього запитали, чи має він план щодо президента Росії, той анонсував "маленький сюрприз" для диктатора. Також прокоментував питання санкцій.

Я дуже рішуче розглядаю санкції проти Росії,

– заявив він.

Утім, додаткової конкретики з цього приводу він не вказав. Крім того, американський президент висловився стосовно своїх нещодавніх погроз країнам-членам БРІКС, зазначивши, що "будь-хто, хто входить до БРІКС, отримає 10% тариф".

Зауважимо, що Росія, щодо якої США досі не наважилися запровадити додаткові обмеження, також належить до БРІКС.

Нагадаємо, раніше, за даними ABC News, Дональд Трамп підтримав новий законопроєкт про санкції проти Росії та покупців її енергоресурсів. Проєкт закону Ліндсі Грема із новими обмеженнями проти Росії ухвалять вже в липні.