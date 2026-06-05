МФВ востаннє пішов на поступки щодо оподаткування посилок в Україні, – ЗМІ

Уже незабаром у Києві завершить роботу чергова місія МВФ. В останній момент організація нібито погодилася піти на деякі поступки, хоча раніше там категорично відмовлялися від цього.

Що у МВФ могли дозволити Україні

Йдеться про перенесення кінцевого терміну ухвалення закону про оподаткування посилок. Про це повідомили в "РБК-Україна" з посиланням на джерела, "знайомі з результатами роботи місії".

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Нагадаємо, перший транш грошової допомоги в межах нової програми МВФ уже надійшов до українського бюджету, тож затвердити зміни спершу вимагали до кінця березня.

Тепер же в організації буцімто погодилися перенести дедлайн – на кінець липня. Це означає, що другий транш розміром у 686 мільйонів доларів не залежатиме від результатів чергового розгляду законопроєкту у Верховній Раді, пише ЗМІ.

Українським перемовникам вдалося переконати експертів кредитора, що для підтримки в парламенті необхідно провести додаткову роботу з депутатами. Однак дискусія була складною.

Від МВФ був однозначний посил, що це зроблено востаннє (йдеться про поступки для Києва – 24 Канал),

– зазначило ознайомлене джерело.

Наразі ініціатива має слабку підтримку серед нардепів, тож уряд і податковий комітет можуть активізувати консультації. До слова, чергове голосування провалили наприкінці травня.

Довідка: Наразі імпорт товарів вартістю до 150 євро не оподатковують, зокрема замовлення з AliExpress, Temu, Amazon тощо. Це нібито створює нерівні конкурентні умови для українських виробників, тож уже з 2027 року для всіх посилок хочуть запровадити ПДВ, який нараховуватимуть автоматично ще на етапі покупки онлайн.

Наступний перегляд програми МВФ відбудеться наприкінці серпня, і до цього терміну закон про оподаткування має бути ухвалено.